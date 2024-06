El PP denunciará a Pilar Alegría ante la Junta Electoral por hacer uso de "los recursos públicos" en "plena campaña electoral"

El Partido Popular ha anunciado este miércoles que denunciará a la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Pilar Alegría, ante la Junta Electoral por utilizar "una vez más" la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros "como un instrumento en beneficio del Partido Socialista y del presidente del Gobierno", al defender desde La Moncloa a la esposa de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, tras su citación a declarar ante el juez.

En una entrevista en Antena3, la secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha acusado a Alegría de hacer uso de "los recursos públicos" en "plena campaña electoral" de las europeas para "atacar" a su partido. Y deploró que se queje además de que el Gobierno no conoce las resoluciones de los Juzgados cuando "no tiene por qué" hacerlo. "Ya sabemos que Pedro Sánchez, lo de respetar las reglas de juego, no solo lo lleva bastante mal, sino que el populismo que él ejerce no lo permite", le ha recriminado Gamarra, quien comparó su "populismo puro y duro" con el de Donald Trump, expresidente de Estados Unidos que la semana pasada fue declarado culpable de 34 cargos.

El PP presentará dicha denuncia contra Alegría a lo largo de esta mañana. La Junta Electoral ya abrió un expediente sancionador a la ministra portavoz en las elecciones catalanas con una multa que oscila entre los 300 y los 3.000 euros.

Entre otras cosas, al ser preguntada por el caso de la esposa de Sánchez, Alegría sentenció que "no hay nada" y denunció la "vergonzosa" oposición que ejercen PP y Vox con su "campaña del fango".