La desoladora carta de una ganadera de Zamora a los Reyes tras el impacto de los incendios: "Peligra el alimento"

Los incendios que han devastado más de 400.000 hectáreas en España han dejado una panorámica sin precedentes, después de un mes de agosto que ha superado todos los registros. Con la ceniza y el cielo gris en el ambiente, Felipe VI y Doña Letizia han acudido a las zonas más castigadas de Castilla y León, donde han sido recibidos entre vítores y aplausos.

Entre las personas que aguardaban la visita de Sus Majestades se encontraba la ganadera de Ribadelago de Sanabria, Marta Fernández, quien ha enviado una dura carta, marcada por la desesperación, a los Reyes ante la falta de ayudas del Estado.

Recordando un mensaje electrónico enviado al departamento de comunicación de la Casa Real con pruebas visuales de las hectáreas calcinadas y los pastos afectados, Fernández, con una gran añoranza ha explicado la delicada situación en que se encuentra su explotación, en la que no han sobrevivido "más de 200 cabezas de ganado".

Un grito de auxilio para salvar su explotación ganadera

Entre sus reclamas ha señalado la necesidad de obtener un permiso para trasladar a su ganado a una zona más cercana al lago de Sanabria, en la que la vegetación ha resistido la llegada de las llamas. De esta manera, Fernández señala que con este pequeño requisito, su familia podría resistir y defender su ganado de la llegada del invierno que "se antoja muy duro".

Sin quebrantar su espíritu con el que comenzó su ganadería hace más de 20 años, ha mandado un mensaje de unidad para los ganaderos de Zamora, aseverando que "lo que peligra es el alimento " y teme que el "esfuerzo realizado no obtenga recompensa".

"Por todo el mundo, por la gente, por los ganaderos, por el pueblo que se ha volcado, por los medios que nos han ayudado todo lo que han podido y más, ahora mismo el pueblo está libre, mi explotación no peligra", ha señalado.

A la espera de la respuesta de Sus Majestades, que han señalado que "los testimonios son sobrecogedores", la ganadera zamorana espera la llegada de ayudas para continuar con sus actividades en los montes que colindan con el lago de Sanabria.