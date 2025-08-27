Los Reyes comienzan su visita a las zonas afectadas por los incendios entre vítores y aplausos de los vecinos

Los Reyes Felipe VI y Doña Letizia han comenzado su recorrido por algunos de los lugares más afecados por los incendios forestales que han calcinado más de 400.000 hectáreas del territorio español en lo que va de verano. Por ello, Sus Majestades han visitado en primer lugar la comarca zamorana de Sanabria y su Parque Natural para conocer de primera mano la situación de los ciudadanos que tuvieron que ser desalojados por la cercanía de las llamas.

Felipe VI y Doña Letizia aterrizaban esta mañana en la Casa del Parque Natural del Lago de Sanabria, donde eran recibidos por el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, la ministra de Igualdad, Ana Redondo, y el alcalde del municipio de Galende, Miguel Ángel Martos. Sin embargo, pese a que la intención inicial era comenzar la visita en el mirador del cañón de Forcadura, el cambio de aire y la escasa visibilidad como consecuencia del humo de los incendios han hecho que no haya sido posible iniciar aquí la visita.

Tras ello, Sus Majestades se han trasladado junto a la comitiva al Puesto de Mando Avanzado (PMA), donde se han interesado por la evolución del incendio, y acto seguido se han desplazado al Monasterio de San Martín de Castañeda, donde se han reunido con diferentes vecinos que fueron desalojados por la cercanía de las llamas, así como también lo han hecho con hosteleros y comerciantes de la zona.

Los Reyes visitan el Puesto de Mando Avanzado ubicado en Sanabria. Casa Real

A su llegada al Monasterio, los Reyes han sido recibidos entre aplausos por los vecinos de la zona, donde Felipe VI y Doña Letizia les han saludado y se han detenido a charlar con ellos durante unos instantes.

Han sido muchos los niños que se han acercado a la zona, donde los Reyes se han detenido a hablar con ellos y se han mostrado especialmente cercanos. Tanto es así que se ha podido ver a la Reina Letizia agacharse en numerosas ocasiones para saludarles de cerca, un gesto que ha sido secundado por Don Felipe. Todo ello mientras se escuchaban reiterados vítores de "¡Vivan los Reyes!" y "¡Viva España!".

Los Reyes visitan las zonas afectadas por los incendios en Sanabria y Las Médulas Paloma V. Escarpa Europa Press

Tras este recorrido por las zonas de la provincia de Zamora, los Reyes tienen previsto desplazarse hasta la Comarca de El Bierzo, donde visitarán algunos de los municipios afectados por los incendios, incuido el espacio natural y culturas de Las Médulas, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.