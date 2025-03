Díaz reconoce que aún está "lejos" de un acuerdo con Montero para la tributación del SMI

La vicepresidenta segunda del Gobierno, así como ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, ha acudido esta mañana a los estudios de Prado del Rey para someterse a una entrevista radiofónica ante los micrófonos de 'Las Mañanas de RNE', con el periodista y presentador Josep Cuní.

Durante la conversación, la líder de Sumar ha reconocido que, muy a su pesar, todavía está "lejos" de un acuerdo con la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, sobre la tributación del SMI. "En este momento no hay acuerdo con el Ministerio de Hacienda", ha reconocido la gallega.

"Estamos discutiendo, y a estas horas, lamento decirle a la ciudadanía que no hay acuerdo", ha apuntado la vicepresidenta segunda, que ha señalado que no solo Sumar apoya la exención del SMI en el IRPF, sino que es una posición compartida por "la mayoría" del arco parlamentario.

Además, ha remarcado que si todavía no se ha alcanzado un acuerdo no ha sido por su parte, sino por intereses del PSOE. "El lunes le pasé una propuesta por la mañana a la ministra de Hacienda, a la desesperada, porque nunca me he encontrado en una posición en la que me dicen voy a vetar y ya está [...] Nos pusimos a negociar desde el martes y estamos negociando, yo misma el martes antes de irme a Bruselas con la propia ministra, y mis equipos y los suyos a lo largo de todo el día de ayer", ha explicado

No obstante, Díaz ha querido matizar que, pese a estas discrepancias, mantiene una "buena relación" con la ministra Montero, por lo que espera culminar el acuerdo "antes de que finalice el mes de marzo".

Confía "plenamente" en la palabra de Sánchez sobre el gasto en Defensa

La líder de Sumar ha dicho confiar "plenamente" en la palabra del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, sobre que el aumento en el gasto en Defensa no vaya en detrimento del gasto social. "Puedo asegurar que no va a haber recortes en absoluto y que vamos a seguir adelante con la España que necesitamos", ha aseverado con contundencia la vicepresidenta segunda.

En este sentido, ha explicado que desde Sumar existe un respeto "absoluto" a la posición de Sánchez respecto al incremento presupuestario en lo militar y a la afirmación de que no irá contra el Estado del Bienestar, ya que "siempre ha cumplido su palabra con Sumar".

"Sánchez me ha asegurado en conversaciones privadas que no se va a perder un céntimo en gastos sociales", ha explicado la ministra de Trabajo, mientras ha añadido que le consta que "este compromiso con lo social es férreo en el Gobierno de España".

No obstante, ha señalado que esta posición no es compartida por Sumar, sobre todo por cuestiones de forma. Por ello, ha explicado que lo que se cuestiona desde Sumar es "la posición de 'rearme' explicado por la presidenta de la Comisión Europea", Ursula von der Leyen, ya que no comparten, en absoluto, ese término.