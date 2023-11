Decir que las protestas en Ferraz, delante de la sede del PSOE, son contra la democracia y no contra Sánchez, es el absurdo elevado a la máxima potencia para negar la realidad, a no ser que fuera la señora Democracia y no Sánchez quien estuviera negociando con el fugado Puigdemont la investidura y la ley de amnistía.

Con estos parámetros sanchistas de lo que es una democracia, esta Democracia no defendería la soberanía del pueblo y el derecho de este a elegir y controlar a sus gobernantes. Sería una democracia de soberanía catalana y de objetivos particulares, los de Sánchez. Lo más llamativo de esta Democracia es su singularidad, al estar encarnada en lo mejorcito, altruista y más representativo de nuestro país: Puigdemont, Aragonés, Santos Cerdán, Junqueras y Otegi. Los trotamúsicos de Sánchez.

No es Santos Cerdán quien viaja a Bruselas a negociar con el fugado Puigdemont la amnistía, la condonación de la deuda y el traspaso de Cercanías. Es la mismísima Democracia la que viaja y negocia. Como se entere Puigdemont que está tratando con la mismísima Democracia, es capaz de pedir la anexión de La Rioja, Aragón, Valencia y Baleares, o de exigir el dinero recaudado por IRPF en todo el Estado para la convivencia y la creación de puentes de diálogo.

Al margen de los actos violentos provocados por los ultras, actos que deben ser condenados, es miserable que se acuse de atacar a la democracia a quienes defienden el Estado de derecho y están en contra de que se amnistíe a quienes sí atacaron la democracia. Extender la provocación de los ultras, que no dejan de ser unos antisistema, al PP, que ha demostrado el civismo es su máxima expresión, al ser capaz de convocar a miles de personas sin ocasionar ningún altercado, es algo típico de un dictadorzuelo incapaz de convencer.