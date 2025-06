Dimite el "número dos" del PSOE navarro al "perder la confianza" de Chivite

Ramón Alzórriz, que hasta ahora era el "número dos" del PSOE de Navarra, ha presentado esta tarde su dimisión como vicesecretario general del partido tras las investigaciones de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, las cuales han llevado también a la dimisión del navarro Santos Cerdán como secretario de Organización del PSOE.

Así lo ha anunciado Alzórriz en una rueda de prensa, en la que también ha confirmado que su pareja ha trabajado en la empresa Servinabar, una de las adjudicatarias de las obras de los túneles de Belate y de la que, según ha trascendido este miércoles, la UCO apunta que Cerdán era propietario del 45%, informa Ep.

El ya "ex número dos" de los socialistas navarros, que también dimite como portavoz en el Parlamento de Navarra pero continúa como parlamentario, ha explicado que, tras conocer que Cerdán era propietario de parte de esta empresa, ha informado a la presidenta del Gobierno de Navarra y secretaria general del PSN, María Chivite, que su pareja ha estado trabajando en Servinabar desde 2021 a 2024, "una información que la presidenta no sabía y que he considerado que debería saber".

Alzórriz ha afirmado que él no tenía conocimiento de que Cerdán era partícipe en Servinabar y ha explicado que su novia "tenía trabajo precario y empezó a trabajar ahí en mejores condiciones".

Según ha señalado, tras conocer esta información, Chivite le ha traslado que ha "perdido su confianza" y por ello Alzórriz ha decidido presentar su dimisión.

Según ha apuntado, se trata de una información que Chivite no conocía y que ha hecho pública en un "ejercicio de honestidad". Al mismo tiempo, ha considerado que de ese hecho no se deriva ningún delito: "Que alguien trabaje en una empresa adjudicataria del Gobierno no es indicio de nada.