El diputado de Vox en Baleares deja el grupo parlamentario tras la ruptura con el PP: "No cambio mayorías y no me voy a otro partido"

El diputado autonómico Agustín Buades ha justificado su decisión de abandonar el grupo Vox en el Parlament balear y pasar a ser diputado no adscrito por su desacuerdo con la ruptura unilateral de los pactos decidida por la dirección nacional del partido y por "coherencia".

Buades ha defendido el pacto de gobierno alcanzado con el PP balear al inicio de legislatura, sustentado en 110 puntos y en que Vox tuviera la presidencia del Parlament: "Madrid, sin dar ni una sola explicación ni consultarnos nada, rompen unilateralmente el acuerdo, rompiendo ese acuerdo, y Vox se ha quedado sin poder aplicar esos 110 puntos. Habiéndose roto el acuerdo, ya no tenemos nada que hacer aquí", ha afirmado Buades en declaraciones a los medios.

"Es una decisión personal que he tomado en conciencia después de semanas de pensarlo y coherente con mi vida y mi forma de pensar", ha recalcado. Buades ha insistido en que deja el grupo parlamentario "por principios", porque la dirección de Vox en Baleares no se ha opuesto a esta decisión del partido a nivel nacional "sin razones". "Si se hubiera roto el pacto y el tema de la inmigración se solucionara, lo entendería, pero sigue igual", ha criticado, informa Efe.

El abandono es del grupo parlamentario "pero no del partido" y se ha producido cinco días antes del pleno que debatirá la solicitud de destitución del presidente del Parlament, Gabriel Le Senne, de Vox, por romper fotos de asesinadas en la Guerra Civil, registrada por los grupos del PSIB y Més per Mallorca y los diputados de Més per Menorca y la de Podemos.

"Espero que el partido respete mi decisión; seguiré apoyando todos y cada uno de los puntos del ideario de Vox porque son los míos", ha afirmado. Buades ha adelantado que votará en contra de la "remoción" de Le Senne que ha planteado la izquierda. "A ese motivo digo que no porque es pura demagogia de la izquierda", ha asegurado el ya diputado no adscrito.

Aunque ha defendido a Le Senne como "una persona muy válida" -"lo traje al partido hace 3 años", ha recordado-, ha puntualizado que considera que Vox no debe mantener la presidencia del Parlament: "Seamos coherentes, si Vox a nivel nacional ha roto un pacto, ha roto un pacto". "¿Qué interés hay en mantener en un sillón a una persona de Vox?", ha cuestionado.

Buades ha recalcado que no es un tránsfuga: "Yo no cambio mayorías y no me voy a otro partido". Vox logró en las pasadas elecciones autonómicas en Baleares 8 diputados en la Cámara legislativa autonómica y pactó un programa de gobierno con el PP que permitió que Marga Prohens, sin mayoría absoluta, fuera investida presidenta.