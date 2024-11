El dircom del PSOE arropa a Begoña Gómez en la comisión, pese a no ser dirigente o cargo orgánico del partido

El director de comunicación del PSOE, Ion Antolín Llorente, ha asistido esta mañana a la Asamblea de Madrid para arropar a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia en la comisión de investigación de la Universidad Complutense, que ha comenzado hoy sus trabajos en la cámara regional.

Pero no ha ido solo, Antolín ha acudido con buena parte de su equipo de prensa de Ferraz, pese a que Begoña Gómez no es dirigente o cargo orgánico del partido -es una simple afiliada- y que el PSOE no ha abierto contra ella ningún procedimiento sancionador o de expulsión, aunque esté siendo investigada por graves delitos de corrupción.

No obstante, hay que recordar que no es la primera vez que acude junto a ella a una cita de estas características. El dircom socialista se ha convertido en un asiduo acompañante de Begoña Gómez durante sus citaciones, a raíz del escándalo destapado por su cátedra universitaria, y por el que está imputada en un juzgado de Plaza de Castilla que le investiga por varios delitos: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida e intrusismo profesional.

El máximo responsable de la comunicación del PSOE acudió también para arropar a Begoña Gómez, en julio pasado, durante su comparecencia ante el juez Juan Carlos Peinado en los juzgados madrileños de Plaza de Castilla. En aquella ocasión aseguró que su labor era de "apoyo" a Antonio Camacho, ex ministro del Gobierno socialista y que ejerce como abogado defensor de la esposa del presidente del Gobierno.

Se acoge a su derecho a no declarar

Aunque su presencia era obligatoria, Gómez se acogió a su derecho a no declarar, en la sala Caserón de San Bernardo de la Cámara. "Todo esto tiene un objetivo político evidente, solo tiene que fijarse en la lista de denunciantes, y por esta razón, y aconsejada por mi letrado, me voy a acoger a mi derecho a no responder a sus preguntas, tras cumplir con mi obligación de comparecer en esta comisión. Más pronto que tarde, la verdad pondrá las cosas en su sitio”, ha señalado., tras cargar contra la "la colección de denuncias judiciales y cantidad de bulos".

La comisión busca esclarecer si hubo trato de favor en la Universidad Complutense de Madrid (UCM) en relación con Begoña Gómez y las posibles irregularidades en la concesión de cátedras y másteres, pero la mujer del presidente del Gobierno no despejó dudas.