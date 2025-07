La discusión de Mouliaá con su amiga sobre la noche con Errejón: "Que te entren a saco no es delito"

Elisa Mouliaá mantuvo una larga discusión con la amiga que organizó la fiesta a la que la actriz acudió, junto a Íñigo Errejón, y en la que habría tenido lugar parte de la agresión sexual por la que le denunció.

Mouliaá y Soraya -así se llama su amiga- pusieron sobre la mesa, a través de WhatsApp, sus diferencias respecto a cómo fue la actuación del expolítico aquella noche de octubre de 2021 que compartieron.

La conversación, hallada por la Policía Judicial en el volcado del teléfono de ella y a la que ha accedido LA RAZÓN, se produjo el pasado 3 de febrero, después de que tanto la denunciante como el denunciado hubiesen ya declarado ante el juez Adolfo Carretero.

En la citada fecha, Mouliaá le lanzó dos preguntas a la propietaria del piso en que celebró la fiesta de la noche de autos: "¿Estás hablando con la defensa de Errejón?"

La respuesta de esta mujer llegó horas después. Le pidió, directamente, que se ahorrase los mensajes y le aclaró: "Si me citan me ceñiré a los hechos que yo vi y viví. Esto no va de ver si el chaval es buena o mala persona, va de una denuncia de acoso sexual que tú has puesto".

Seguidamente, Soraya le advirtió de que "nadie" de los que estuvieron en aquella fiesta "está de acuerdo" con su versión, de que Errejón la forzó a mantener interacciones sexuales sin consentimiento.

En el mismo mensaje, le invitó a reflexionar sobre ello, en vez de "intentar convencer" de que Errejón es un "monstruo" al resto de personas con las que compartieron la fiesta. "Eso déjalo para los platós de televisión", le llega a decir esta mujer a la actriz.

Yendo a lo concreto del testimonio que ofreció la supuesta víctima ante el instructor, en la que deslizó la posibilidad de que el que fuera dirigente de Sumar le hubiese echado alguna sustancia en la bebida, Soraya le reprocha que es un "invento" esta posibilidad que desplegó ante el juez Carretero.

"Las copas no las servía Íñigo (...) No intentes inventar que te metió algo en la copa porque eso a mi me parece una mentira absurda, te fuiste de nuestra casa en perfectas condiciones", le recuerda Soraya, al respecto.

La interlocución se interrumpe hasta que un mes después, a principios de marzo, se reaviva en similares términos. Soraya, que este pasado junio declaró como testigo en la causa, le insiste en que ella acudirá a decir "la verdad" de lo que fue presenció y en que -bajo su óptica- lo que ocurrió, que Errejón le intentase besar, no es un delito.

"Si lo fuese, yo misma te hubiese dicho que denunciases "Te entró a saco y no te gustó. Pero de ahí a meter a alguien en la cárcel hay un salto cualitativo", le trasladó a Mouliaá.

*Estamos ampliando*