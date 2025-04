Drones submarinos letales: Los tiburones del océano que transforman la guerra

No tienen aletas, ni ojos saltones, ni dientes afilados, pero son los nuevos tiburones del océano. La guerra y la vigilancia ya no son solo cosa de soldados. Con su sigiloso y mortal poder, los drones submarinos han tomado el mando, emergiendo como una nueva amenaza letal en las aguas más profundas.

Equipadas con tecnología punta, son capaces de navegar sin ser detectados, recolectar información valiosa, e incluso ejecutar ataques precisos. Los drones submarinos ya no son un simple apoyo a las fuerzas militares, sino una pieza fundamental que redefine las tácticas y estrategias de guerra. Pueden ser lanzados desde cualquier lugar, desde barcos hasta plataformas aéreas, y se infiltran en los rincones más inaccesibles evitando la detección de los métodos tradicionales.

Su uso ha elevado la guerra submarina a un nuevo nivel, haciendo que las operaciones sean más rápidas, letales y difíciles de contrarrestar.

España también avanza en esta tecnología y en los últimos años los ha incorporado en diversas instituciones para reforzar sus capacidades en seguridad y defensa.​

La Armada Española cuenta con el Sparus II, dos drones submarinos fabricados por la empresa catalana Iqua Robotics. Estos vehículos autónomos ligeros, con una profundidad máxima de operación de 200 metros y una autonomía de hasta 10 horas, están equipados con una arquitectura de software abierta y un área de carga útil configurable. Su principal función es la detección de minas y el mapeo detallado del fondo marino, mejorando la seguridad en las rutas de navegación. ​

También la Guardia Civil cuenta con su propio "tiburón". Es el GLADIUS MINI S con cámaras 4K UHD. Estos equipos, distribuidos en unidades de fiscal y fronteras de diversas ciudades portuarias, permiten inspeccionar los cascos de los barcos para detectar contrabando y otras actividades ilegales. La adquisición, financiada en un 80% por la Unión Europea, vino a reforzar la seguridad en las fronteras marítimas.

La OTAN también adquirió drones submarinos de desactivación de minas modelo K-Ster C por un valor de 60 millones de euros. Estos sistemas, desarrollados por Exail Robotics, y que han entrado en servicio en las armadas de Bélgica y los Países Bajos. El K-Ster C es compacto, liviano y altamente maniobrable, diseñado para neutralizar minas de manera eficaz y precisa. También estos drones se utilizan para mantener a salvo el cableado submarino que proporciona Internet buscando, incluso, la manera de evitar sabotajes ante una guerra híbrida.

Entre los más avanzados, destacan el Orca, el Manta Raya y otros modelos diseñados para tareas tanto militares como científicas. Estos vehículos autónomos submarinos (AUV, por sus siglas en inglés) han sido creados para operar en las profundidades con una precisión mortal y una autonomía impresionante.

Poseidón (Rusia)

El Poseidón, también conocido como Status-6, es un vehículo submarino autónomo desarrollado por Rusia.Este dron está diseñado para misiones de largo alcance y puede portar cargas nucleares, como bombas termonucleares de cobalto de hasta 200 megatones.Su propósito es atacar puertos navales, flotas o ciudades costeras enemigas, generando tsunamis radiactivos.El Poseidón ha sido probado desde submarinos de propósito especial y se encuentra en proceso de fabricación para su despliegue operativo.

Orca (EE. UU.)

El Orca es un vehículo submarino autónomo (AUV) y extragrande, desarrollado por Boeing y Huntington Ingalls Industries para la Armada de los Estados Unidos.Este dron modular tiene una longitud de hasta 26 metros y puede operar durante meses en misiones de vigilancia, combate subacuático, barrido de minas y guerra electrónica.Su diseño permite adaptarse a diversas misiones. Una de las características más innovadoras del Orca es su avanzado sistema de propulsión diésel-eléctrico, que le permite recargarse mediante generadores diésel mientras navega en la superficie. Gracias a este diseño, el dron puede alcanzar una velocidad máxima de 15 km/h, recorrer hasta 10.500 kilómetros y permanecer sumergido durante varios meses.

Manta Ray (EE. UU.)

Desarrollado por la DARPA en colaboración con Northrop Grumman, el Manta Ray es un dron submarino diseñado para misiones de largo alcance con mínima supervisión humana.Su diseño inspirado en las mantarrayas le permite moverse eficientemente bajo el agua.Utiliza energía de las olas para recargar sus baterías, permitiéndole operar durante largos períodos sin intervención humana.El Manta Ray fue presentado en 2024 y ha superado pruebas iniciales en aguas de California. ​