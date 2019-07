Echenique: “No hemos venido a la política para figurar”

La guerra sucia por el relato comenzó ayer con las filtraciones de los documentos de negociaciones de ambos partidos. Hoy, a menos de cuatro horas de que se inicie la segunda votación de investidura, los puentes entre PSOE y Podemos se encuentran volados. La formación morada decidirá en breve su sentido de voto, son 36 escaños en juego, pues Izquierda Unida, por su parte, decidirá lo que sus seis diputados dentro del grupo confederal deben votar. El partido que dirige Alberto Garzón difiere de la estrategia de Pablo Iglesias de dar el sí a Pedro Sánchez solo sí entran en el Gobierno.

El secretario de Acción de Gobierno de Podemos, Pablo Echenique, ahonda aún más las críticas que llegaban ayer desde su formación, cuando revelaban que “Calvo nos dijo que éramos incómodos para la CEOE” y asegura que los socialistas les propusieron que hubiera “cuatro personas” en ministerios “para que ustedes tengan visibilidad y puedan formar parte del Gobierno, pero sin competencias”.

En una entrevista en la Cadena Ser, Echenique asegura que el objetivo de los socialistas era solo “visibilidad y proyección política”- Una propuesta que desde Podemos habrían rechazado argumentando que su grupo “no ha venido a la política para figurar, no queremos visibilidad y proyección política. No queremos un Gobierno a toda costa, lo que queremos es poder llevar a cabo políticas públicas que mejoren la vida de la gente”.

Poco después, en una entrevista en TVE, el diputado por Zaragoza ha recalcado que la oferta que filtró el PSOE no era “la última” y que en estos momentos su grupo estudia tanto el sentido del voto como sí hacer una contra oferta o no. En palabras de Echenique, su grupo está dispuesto a retomar las negociaciones hasta el último minuto, aunque –reconoce- que no tiene confianza de que el PSOE quiera volver a sentarse.

El dirigente de la formación morada ha denunciado, sobre la propuesta que ayer filtraron, que los socialistas “cambiaron el título”, e insiste que Podemos había ofrecido una “propuesta para debatir, pero con contenidos flexibles. Esta propuesta se podría ir rebajando a lo largo de la negociación, le estábamos pidiendo al PSOE mucho menos”, reflexiona. “En el último momento le estábamos pidiendo mucho menos que lo que había en el documento que el PSOE filtró”, ha dicho el jefe del equipo negociador de Podemos.