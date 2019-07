Podemos: “Calvo nos negó la cartera de Trabajo porque dijo que somos incómodos para la CEOE”

La ruptura que ayer el PSOE confirmaba con Unidas Podemos para llegar hoy a un acuerdo de investidura ha enfriado las fuerzas con las que el partido morado trataba de llegar hasta el último minuto a una negociación.

Después de que ayer los socialistas filtraran las exigencias realizadas por Unidas Podemos, que se basaban en una vicepresidencia con tres ministerios (Vivienda, Sanidad e Igualdad), los morados han roto el silencio que hasta ahora habían mantenido para no enturbiar las negociaciones. Esta propuesta, en palabras de un diputado, sería “mentira” y no es “ni por asomo” la última oferta que en el partido hacían en la mañana del miércoles. Según aseguran fuentes de Podemos conocedoras de las negociaciones a este diario, el PSOE no habría aceptado la entrada del equipo de Pablo Iglesias en el ministerio de Trabajo porque, según palabras de la vicepresidenta Carmen Calvo, “no podéis tener el Ministerio de trabajo porque sois inquietantes para la CEOE”.

En Podemos se muestran visiblemente enfadados por el documento filtrado por el PSOE, el que contendría las exigencias de Iglesias para dar el “sí” a la investidura de Pedro Sánchez. Según aseguran estas mismas fuentes, sí es cierto que desde el PSOE han hecho diferentes propuestas de ministerios, pero no una propuesta firme de calado. Siempre con carteras “inexistentes o vacías de contenido”, recalcan. Además, estas propuestas se habrían producido “por separado” y no de manera “acumulativa”.

Para Podemos, el último documento que filtra Moncloa “tiene truco” pues aunque parezca que las ofertas a entrada en ministerios hubiesen sido de manera conjunta, lo cierto es que “Podemos nunca estaría en más de uno o dos de los que aparecen en el listado”. Inciden, además, que el PSOE lo haría para evitar acceder a compartir los ministerios que a Podemos le permitiría desarrollar políticas sociales. Según la versión de unidas Podemos, “nunca” ha habido una oferta que permitiera al partido desarrollar las políticas que están planteando como; subir el SMI, acabar con la temporalidad, escuelas gratuitas de 0-3 años, bajar la factura de la luz o medidas para combatir la emergencia climática.

Así las cosas, Podemos remarca que “no quiere entrar en el Gobierno a cualquier precio” y que su objetivo es el de poder desarrollar sus medidas teniendo competencias reales dentro del Ministerio de Trabajo, igualdad, Hacienda y Transición Ecológica. Con la última oferta del PSOE “no es posible”, lamentan. Para que el partido de Pablo Iglesias se incline hoy por el “sí” en la segunda votación, debería darse una propuesta en la que Moncloa ceda los denominados ministerios sociales, siempre bajo la supervisión de una vicepresidencia social, que caería en manos de la portavoz del grupo confederal Unidas Podemos. Ponen como ejemplo, el caso de Vivienda, competencias que los socialistas ofrecen, pero, dicen “sin capacidad para regular el precio de los alquileres o para que no haya desahucios sin alternativa habitacional”.