El juez archiva la querella contra De los Cobos por delito de lesa humanidad el 1-O: "Carece del mínimo rigor"

El juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno ha archivado, tal y como le pidió la Fiscalía, la querella presentada por varios lesionados por la actuación de las Fuerzas de Seguridad el 1-O por un delito de lesa humanidad contra varios responsables policiales en relación con la actuación de la Policía y la Guardia Civil en la jornada del referéndum ilegal del primero de octubre de 2017.

Según el magistrado en la denuncia “no se aportan ni constan mínimamente acreditados datos o elementos objetivos que permita considerar la concurrencia del delito de lesa humanidad" que se atribuye a los querellados, "ya que carece del mínimo rigor". Moreno subraya la "insuficiencia probatoria en la que se sustentan las afirmaciones" contra los denunciados, "no apareciendo, por tanto debidamente justificada la perpetración del delito".

La querella iba dirigida contra el ex secretario de Estado de Seguridad José Antonio Nieto; el ex delegado del Gobierno en Cataluña Enric Millo; el coordinador del dispositivo policial del 1-O, el coronel de la Guardia Civil Diego Pérez de los Cobos; los ex responsables de Policía y Guardia Civil en Cataluña y los subdelegados del Gobierno en el resto de provincias catalanas.