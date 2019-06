El diputado, portavoz económico en el Congreso y miembro de la Ejecutiva de Ciudadanos Toni Roldán, ha decidido abandonar su escaño y todas las responsabilidades orgánicas en el partido al considerar que el giro a la derecha protagonizado por Albert Rivera y la decisión de vetar pactos con el PSOE hacen imposible seguir trabajando para esas siglas. En declaraciones en el Congreso de los Diputados, Roldán ha dejado claro que «sigue admirando a Albert Rivera por muchas razones» significativamente por su «audacia extraordinaria» y ha mostrado su convicción de que «todas las decisiones que ha tomado las ha tomado desde la honestidad».

El hasta ahora experto económico de Rivera ha recordado que muchos países de Europa se alegrarían de tener una «mayoría fuerte en el centro» como la que tiene España (en referencia a un hipotético gobierno de socialistas y Ciudadanos. Para Roldán, un político que se creyó lo de una «tercena España», el progreso nunca ha venido de los extremos y, en cualquier caso, «las reformas económicas no van a venir de la mano de Iglesias». En refrencia concreta a la decisión de no pactar con el PSOE de Rivera, Roldán la ha descrito como una «decisión legitima pero que no puedo compartir» y ha lamentado que no haya conseguido «tener éxito» a la hora de convencer al resto de la ejecutivo de su opinión al respecto y de que «los costes de las estrategia elegida para ciudadanos son demasiados» ya que «el giro desvirtúa los principios fundamentales». «No me voy por que haya cambiado sino porque Cs ha cambiado», ha resumido poco antes de concluir una intervención en la que ha asegurado que a partir de ahora dedicará más tiempo a su mujer y a su hijo.

La decisión de este peso pesado de Ciudadanos lleva en un momento muy delicado para el partido naranja que está recibiendo fuertes presiones para incumplir su promesa prelectoral de no pactar ni con el Partido Socialista ni con Pedro Sánchez. Roldán fue el segundo en la lista electoral de Cs al Congreso de los Diputados por Barcelona en las últimas elecciones legislativas y estaba considerado como el discípulo y el número dos del «gurú» económico del partido de Rivera, Luis Garicano.

A partir de ahora será Marcos de Quinto, también de un marcado carácter liberal, el portavoz económico del partido.