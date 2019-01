El PP frena la renovación del Consejo del Poder Judicial

Los deseos del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, de que los partidos políticos lleguen a un próximo acuerdo que permita renovar el órgano de gobierno de los jueces y magistrados parece que no será posible. Si hace algunas semanas existían serias esperanzas de que el pacto volvía a ser factible, recientemente el escepticismo vuelve a ser la tónica reinante y cada vez toma más fuerza la idea de que esa renovación no se producirá, ni mucho menos, a corto plazo. Más bien, todo lo contrario.

El motivo no es otro que, según señalaron a LA RAZÓN fuentes jurídicas, la negativa del Partido Popular a abordar en estos momentos esa renovación. De hecho, la ministra de Justicia, Dolores Delgado, se puso en contacto recientemente con su antecesor en el cargo y quien lideró por el PP las anteriores negociaciones, Rafael Catalá, para retomar las conversaciones y tratar de llegar a un acuerdo que permitiese renovar el Consejo.

Catalá acudió a la sede del Ministerio de Justicia pero lo hizo con un mensaje claro que se le había desde la más alta dirección el PP: la renovación del Consejo no podía abordarse de forma solitaria, sino que entraría en otras cuestiones relevantes, como la política en relación con Cataluña y otros temas de Estado. Y mientras Sánchez no cuente con el PP para esas otras cuestiones, los populares no prevén sentarse de nuevo a negociar lo que afecta al CGPJ. Pablo Casado y Pedro Sánchez llevan sin hablar desde el mes de agosto, cuando el presidente del PP visitó en La Moncloa al presidente del Gobierno y secretario general del PSOE.

Los socialistas se han mostrado abiertos a que el órgano de gobierno de los jueces se pueda renovar a corto plazo, pero tambíen son conscientes de que en estos momentos la actitud del PP lo hace tremendamente difícil.

Desde el Ministerio de Justicia se tiene una impresión similar, pero, según fuentes próximas a este Departamento, se va más allá y se considera que si no hay acuerdo en breve plazo «la cosa irá para muy largo, mucho más allá de las elecciones del próximo mes de mayo».

Por eso desde Justicia se hace un llamamiento al PP a volver a la mesa de negociación o, en caso contrario, «que cada uno asuma sus responsabilidades»; es decir, que el Consejo actual puede continuar un largo tiempo todavía.

De hecho, el CGPJ ya ha empezado a estudiar los futuros nombramientos que deben realizarse en los próximos meses, lo que parece un claro signo de que se empieza a tomar conciencia de que permanecerán en sus cargos no poco tiempo.

El pasado día 10, Carlos Lesmes envió sendas cartas a los presidentes del Congreso y del Senado, Ana Pastor y Pío García-Escudero, en las que les recordaba la obligación de «proceder a la renovación de este órgano en el plazo establecido por la Constitución y en la Ley Orgánica del Poder Judicial».

Fue después de que Lesmes remitiese esas misivas cuando la ministra de Justicia se reunió con Rafael Catalá, pero los resultados fueron totalmente negativos, hasta el punto de que la percepción que existe es que esa renovación «va para largo». Los plazos para llegar a un acuerdo se van acortando cada vez más, toda vez que a partir de mediados de marzo se estará en plena precampaña electoral para las elecciones municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo; y, desde ese momento, todo pasará a un segundo plano. De ahí la afirmación de una de las partes negociadoras: «O llegamos a un acuerdo en breve plazo o el Consejo estará sin renovarse mucho más de septiembre». Ahora mismo, el optimismo para un acuerdo no es lo que más brilla, más bien prima el escepticismo.