Elecciones 28-M: Batacazo de Revilla en Cantabria con PP y Vox sumando mayoría

Miguel Ángel Revilla (PRC) se despide del cargo tras liderar la región durante 16 años, por lo que no llegará al quinto mandato, tal y como vaticinaba el CIS. Así, el actual presidente de Cantabria quedaría en la sombra tras la victoria del PP en la región.

A pesar de que Revilla aseguró afrontar la jornada con "tranquilidad absoluta" y optimismo al comprobar la fuerza del Partido Regionalista Cántabro (PRC) en esta campaña, no ha evitado llevarse un batacazo, ya que han caído a los 8 escaños frente a los 14 obtenidos en las elecciones de 2019, con el 76,48% escrutado. Así, el partido se desploma en las votaciones y se posiciona como tercera fuerza tras el PP y PSOE. En esta línea, el líder regionalista considera que el resultado del partido este domingo "no va a ser bueno", aunque no le sorprende, ya que es "lo previsto".

En cambio, su socio de Gobierno ha conseguido 8 escaños, obteniendo uno más respecto a las previas elecciones, con un 21,19% de los votos. Aunque Pablo Zuloaga, el cabeza de lista del PSOE cántabro, calificó este domingo como un "día ilusionante", este optimismo no será suficiente para formar gobierno, ya que la coalición con el PCR tan solo obtendría 16 escaños, sin llegar a los 18 que se necesitan para la mayoría absoluta.

Por su parte, María José Saénz de Buruaga, al frente del PP en la región, consideraba que el partido ganaría las elecciones "del cambio", y así ha sido, ya que ha obtenido 15 escaños en estas elecciones, cinco más de las que obtuvieron en 2019, lo que muestra su posición predominante en Cantabria. A pesar de ser el partido más votado, la formación azul se vería obligada a sumar fuerzas con Vox -que ha logrado 4 escaños, dos más de los obtenidos en 2019- para conseguir la mayoría absoluta y formar gobierno en la región.

Ciudadanos desaparece del Parlamento regional, ya que en estas elecciones pierden sus 3 diputados de hace cuatro años. Tampoco Podemos-Izquierda Unida tendrá ninguna representación en la Cámara, igual que las anteriores elecciones de 2019.