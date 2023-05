Elecciones 28-M: El PP podría arrebatar Baleares al PSOE con el apoyo de Vox

El PP podría gobernar en Baleares con el apoyo de Vox tras las elecciones autonómicas de este domingo, según el sondeo de Gad3 difundido por RTVE al cerrarse al jornada de votación. De esta forma, la candidata del Partido Popular, Marga Prohens, se convertiría en la nueva presidenta del archipiélago mediterráneo.

De acuerdo con esta encuesta, el PP obtendría 21 o 22 escaños; el PSOE, 17 o 18; Vox, 7 u 8; Més, 4 o 5; Unidas Podemos, 4; Més per Menorca (MxMe), 2; El Pi (Proposta per les Illes Balears), de 0 a 2, y GXF (Gent per Formentera), 1.

En el Parlamento balear, formado por 59 diputados, la mayoría absoluta está situada en 30 parlamentarios. De acuerdo con la encuesta de Gad3, el PP y Vox podrían gobernar con la horquilla más alta que les ofrece este sondeo.

No obstante, el PSOE también podría repetir el acuerdo con las otras formaciones que hicieron que la legislatura que termina la presidiera la socialista Francina Armengol.