El PP eleva el tono ante la sospecha de que el Gobierno ceda a los separatistas y excluya a Cataluña y País Vasco del reparto de menas

Miguel Tellado, portavoz del PP en el Congreso, puso el jueves encima de la mesa la posibilidad de movilizar a las Fuerzas Armadas para hacer frente a la ola migratoria que está desbordando algunas zonas fronterizas de España, como Canarias. Los populares se reafirman en esa idea y advierten de que no es "ningún giro" porque ya en su programa electoral incluían medidas para reforzar las capacidades para hacer frente a la inmigración ilegal (sobre todo, se hablaba de reforzar con medios a Policía y Guardia Civil). Los populares defienden esta medida también como una forma de "combatir" el agravio que pretende llevar a cabo el Gobierno en el reparto de los menores migrantes no acompañados (Menas) que han llegado de forma ilegal a Canarias ya que el Ejecutivo quiere repartirlos por todas las autonomías gobernadas por populares en su mayoría, "sin consenso", mientras va a excluir tanto a Cataluña como a País Vasco como cesión a sus socios separatistas.

En este sentido, la sospecha del PP se fundamenta sobre todo en la actitud que ha mantenido Junts hasta ahora: el partido de Carles Puigdemont se niega a colaborar con Canarias en la reforma de la Ley de Extranjería para fijar cuotas para que todas las autonomías acojan a un cupo de migrantes. Los posconvergentes se han mostrado muy contundentes y rechazan formar parte del reparto de los 6.000 menores migrantes que hay en Canarias porque quieren primero asumir todas las competencias en materia de inmigración y, a partir de ahí, tener todas las herramientas para decidir. En Cataluña, el rechazo a la inmigración va "in crescendo" y eso se ha traducido en una gran fortaleza de Vox y en la irrupción de Aliança Catalana, ultraderecha independentista, en el Parlament.

En este contexto, todo hace pensar que el Gobierno va acabar cediendo a Junts y va a evitar enviar a menores migrantes a Cataluña, aunque eso va a ir en detrimento de las autonomías que gobierna el PP (14 de 19). Ante este escenario, el PP eleva el tono para "combatir el agravio" que puede suponer dejar a Cataluña y País Vasco exentas del reparto de migrantes. Los populares son muy claros y fuentes del partido señalan a LA RAZÓN que no es incompatible asumir sus obligaciones y ayudar a Canarias, que está desbordada, aceptando el reparto de los menores, y al mismo tiempo tratar de frenar que vengan más inmigrantes de manera ilegal.

El PP está comprometido con ayudar a Canarias ya que gobierna allí en coalición con Coalición Canarias, pero quiere abordar la cuestión de la inmigración ilegal con medidas para evitar que se convierta en un problema mucho mayor. Sobre todo, para hacer frente a las mafias.

Ante los ataques de Vox y del PSOE, los populares inciden con su propuesta. Además, destacan que en que en diciembre de 2020, cuando el PP votó en contra de una iniciativa de Vox que instaba al Gobierno a usar todos los medios a su alcance (incluyendo las Fuerzas Armadas) para combatir la inmigración ilegal el líder del partido era Pablo Casado y no lo lideraba entonces Feijóo además de que, fuentes del partido recuerdan puede que se trataba de otro contexto en ese momento. Es decir, el partido de Santiago Abascal no puede echarles en cara ahora un "giro" ya que el equipo de Feijóo no puede responder por su antecesor. No obstante, también marcan distancias con Vox ya que no están en el "no a todo".

Asimismo, sobre el PSOE y resto de izquierdas, además criticar que se acogen ahora a esta cuestión para desgastar al PP y desviar el foco de los problemas judiciales de Begoña Gómez, en el entorno de Feijóo ponen de relieve el hecho de que la izquierda no tiene discurso. "En cuanto el PP habla de inmigración, ya nos tachan de xenófobos y racistas. La izquierda espera que se obvien este tipo de cosas", apuntan.

Reiteran que los populares van a responder a sus obligaciones, pero reclaman al Gobierno un mayor reparto de efectivos, más presupuesto... Además, recuerdan que las políticas migratorias deben regirse por el principio de solidaridad y reparto equitativo de los Estados miembro, un mensaje que trasladó el propio líder del PP a la presidenta de la Comisión europea, Úrsula Von der Leyen hace tres días además de que este problema se afronte de forma común, coordinada y compartida con la UE.

Alberto Núñez Feijóo, aseguró durante la campaña europea que Europa debe "asegurar la migración regular" y propuso que aquellas personas que vengan a trabajar a la Unión adquieran un "compromiso de adhesión y respeto" a los valores fundacionales europeos. Además, anunció un paquete de medidas contra la inmigración ilegal, empezando por una "mayor presencia de la Guardia Europea en fronteras y costas en las fronteras españolas con alta presión migratoria".

Feijóo planteó también "endurecer la lucha contra el tráfico de migrantes de la mano de Europa", "agilizar la expulsión de quienes tienen condenas de penas de cárcel" y "acuerdos con terceros países para gestionar los flujos migratorios y para el retorno de los irregulares". Los populares desconocen cuál es la política migratoria del Gobierno y critican la "improvisación permanente", "la falta de fondos" y que no se busque atajar "el problema en origen".