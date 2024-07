El PP enmarca el despliegue de la Armada con un fin "disuasorio" contra los cayucos

El vicesecretario de Cultura y portavoz del PP, Borja Sémper, ha enmarcado la propuesta que hizo ayer el portavoz de los populares, Miguel Tellado, de desplegar la Armada para impedir la llegada de cayucos a España con un fin "disuasorio" y dentro de las costas españolas y aguas internacionales, como ha venido sucediendo cada verano desde 2020 y dentro de un paquete de medidas para afrontar "un fenómeno extraordinariamente complejo de abordar".

En una entrevista en Telecinco, Sémper ha respondido a este asunto después de que ayer causará "polémica" la iniciativa lanzada por los populares con la que tratan de buscar soluciones para frenar el problema de la inmigración ilegal que está llegando de manera masiva a Canarias. El vicesecretario de cultura reclamó al Gobierno qué explique qué está haciendo "ante lo que nos viene en verano", porque "si está haciendo algo, no lo estamos viendo" y se debe abordar este asunto "con rigor y seriedad, no detrás de una pancarta". "Lo que estamos diciendo es que ante este panorama, la Armada, igual que sucedió en los años 2020, 2021, 2022 y 2023, puede patrullar nuestras costas y aguas internacionales como elemento disuasorio, pero no es una medida aislada, tienen que ser varias medidas las que se implementen", ha ubicado la propuesta que hizo ayer el portavoz del PP en el Congreso, Miguel Tellado.

En este sentido, ha lamentado que el Gobierno no está haciendo todo lo que hay que hacer "ante lo que nos viene en verano", porque "cuando la mar se calme, las mafias van a hacer su agosto" con el tránsito de migrantes al archipiélago canario y al sur de la península. "Este problema sólo se puede abordar con rigor y seriedad, no detrás de una pancarta" ha agregado.

Los populares denuncian que el Ejecutivo no está haciendo nada ante la situación migratoria que se vive en España, especialmente en Canarias, y "si está haciendo algo, no lo estamos viendo o no está dando resultado". Sémper subraya que el Ministerio de Exteriores debería tener una "política diplomática eficaz y contundente" con los países de origen y hablar con la Unión Europea "para que actúe Frontex". Después de acusar al Gobierno de tratar a los migrantes como "paquetería" y de una "manera inhumana", ha insistido en que la política migratoria que defiende el PP es una les trata como "humanos".

"La posición del Partido Popular es una política de migratoria sólida, sensata y que trata a los individuos como seres humanos", ha defendido el dirigente popular.

Vox insiste en sus críticas asegurando que en 2020 cuando ellos presentaron esta propuesta de desplegar a la Armada para frenar la llegada de cayucos no fue apoyada por el PP sin embargo, entonces quien lideraba a los populares era Pablo Casado y no Alberto Núñez Feijóo y advierten fuentes del partido que desconocen la situación concreta de ese momento.