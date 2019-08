Encuesta: Solo uno de cada tres españoles quiere nuevas elecciones

Ante la aparente imposibilidad que existe a día de hoy para que los partidos de izquierda lleguen a un acuerdo en septiembre para desbloquear la situación política, solo uno de cada tres españoles apoya la celebración de unas nuevas elecciones generales. Los españoles urgen a los políticos a la negociación para evitar este escenario. La fecha del 10 de noviembre –como previsible convocatoria de las urnas si en un mes Pedro Sánchez no reúne los apoyos necesarios para gobernar– no sería mal vista para un 33,3% de la ciudadanía. En cambio, un 48,1% de los encuestados por NC Report rechaza una nueva convocatoria. Precisamente, los votantes del PSOE y de Unidas Podemos son los que confían en que ambos partidos lleguen a un acuerdo –bien sea por la vía de gobierno de coalición o «a la portuguesa»– para avanzar en la gobernabilidad. Así lo confirma el 89,1% de los simpatizantes socialistas y el 81,2% de los electores morados. En el lado opuesto se encuentran los votantes del PP, Cs y Vox, que a día de hoy prefieren volver a votar.

La encuesta de NC Report que se realizó entre los días 29 de julio y el 2 de agosto, confirma la sensación de los españoles de que el presidente del Gobierno en funciones no negoció bien sus apoyos para presentarse a la investidura de julio. Un 58,5% así lo afirma, mientras que tan solo un 23,3% reflexiona que su actitud durante los dos meses previos a la investidura fue correcta. Seis de cada diez afines a Pedro Sánchez aprueba su gestión en cuanto a su búsqueda de apoyos, mientras que el 34,2% suspende su posición. Si se le pregunta a los votantes Pablo Iglesias, el escenario cambia. Un 72,3% de sus simpatizantes, siguiendo la estrategia de su líder de entrar en un gobierno de coalición para dar el «sí» con sus votos, cree que negoció mal. En cuanto a los partidos del bloque de la derecha, tanto los electores de PP como los de Cs y Vox se confiesan descontentos con los pasos del líder del Ejecutivo.

Justo ocho días después de que Sánchez recibiera el contundente «no» del pleno del Congreso, el PSOE en Navarra sí lograba el poder autonómico tras llegar a un acuerdo con Bildu. Un pacto que es rechazado contundentemente por los españoles e incluso por los propios votantes de Sánchez. Un 54,5% de la sociedad así lo cree, mientras que solo un 21,5% aprueba el pacto con el partido proetarra. El 55,9% de los electores socialistas califica de mala o muy mala esta decisión, mientras que un 68,3% de los votantes de Unidas Podemos la aplaude.

Volviendo a la situación de bloqueo que amenaza al país, después de que quedara ratificado el 25-J que los partidos de izquierda no han sido capaces de llegar a acuerdos, un 33,3% cree que el responsable es el PSOE, mientras que un 17,2% apunta a Unidas Podemos. Por otro lado, la abstención de los independentistas, ERC y JxCAT, no ha sido tan penalizada por los españoles, que valoran con un 7,6% el peso de la abstención en la investidura. Tampoco PP y Cs serían señalados prácticamente, con un 5,9 y 5,1% respectivamente.

La encuesta también avala la convicción del PSOE de presentar de nuevo a Sánchez como candidato aunque no reúna los apoyos necesarios para su investidura. Un 39,5% confirma que el líder socialista no debe renunciar a ser candidato a pesar de que no obtenga los apoyos, frente a un 29,8% que opina lo contrario. De hecho, si Sánchez decidiera no presentarse, el 82,7 por ciento de su electorado lo censuraría. En el polo opuesto, un 87,3% de los votantes de Vox considera que sí debería retirarse si no negocia con el resto de partidos el aval a su reelección.

Para lograr dar luz verde a su investidura antes del 23 de septiembre, ni PP ni Cs deberían abstenerse, según refleja la encuesta. La posibilidad de que ambos partidos no bloqueen al PSOE es la petición que Sánchez hizo en julio a Pablo Casado y Albert Rivera, y que ahora también pone sobre la mesa ante el riesgo de que Pablo Iglesias vuelva a echar por tierra su asalto a La Moncloa. Un 61,6% de los encuestados cree que los populares no deben facilitar el paso a los socialistas, y tan solo un 17,1% cree que deberían ceder. De hecho, un 55 por ciento de los votantes socialistas no lo aceptaría.

Por otro lado, un 56,4% también rechaza la opción de que Cs se abstenga en septiembre, aunque un 32,4% de los electores de Rivera sí estaría a favor, frente a un 55,9% que lo niega. El dato a favor de no bloquear la investidura por parte de la formación naranja es llamativo y hace aún más visible la crisis interna que atraviesa el partido por su viraje hacia la derecha y su oposición frontal a negociar con el PSOE, como parte del hasta ahora núcleo duro de la Ejecutiva de Rivera le reclamaba.

Ante la presión que llegaba por parte de los empresarios tras el 28-A sobre la necesidad de que PSOE y Cs acordasen un pacto de cara a la Legislatura, los españoles creen casi en la misma medida que los líderes de estos partidos fueron los responsables del fracaso de la investidura. Un 36,8% cree que el culpable fue Pedro Sánchez y un 36,2% señala a Albert Rivera.

Por otro lado, como una vía alternativa a Sánchez, si se da la posibilidad de que el líder popular dé el paso adelante y comunique al Rey su predisposición en aras a acabar con el bloqueo, uno de cada tres españoles apoyaría un gobierno de coalición entre PP, Cs y con la abstención del PSOE, mientras que casi el 50% lo rechazaría.

Por último, ante la parálisis que se vive en el Congreso de los Diputados, un 66,5% cree que la Cámara Baja debería permanecer abierta durante este mes. El último día lectivo para los diputados fue a finales de julio, cuando se constituyeron 28 comisiones, por las que los portavoces empezaron a cobrar un nuevo plus antes de irse de vacaciones.