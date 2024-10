Errejón ya fue denunciado en redes por "tocamientos" en un festival

Las denuncias que se acumulan en redes ya y que ha sacado a la luz la periodista Cristina Fallarás no son nuevas. En junio de 2023, el ya exportavoz de Sumar, Íñigo Errejón fue acusado en redes sociales de cometer una agresión sexual en el festival "Tremendas Femgest". Una denuncia, que, sin embargo, no llegó a nada, al no acabar en un juzgado.

La joven implicada relató en sus redes sociales una serie de tocamientos inapropiados por parte del ya exdiputado. Sin embargo, poco después el hilo con lois comentarios fue eliminado. Entonces denunció una "agresión sexista". "¿Cómo iba a ser posible que viniese aquí un político de nivel nacional, conocido precisamente por ser de izquierdas y feminista, y me metiese mano justamente a mí, justamente en medio de un evento feminista y punk? Tenía que haber algún error", denunció en sus redes sociales. Entonces,s egún su versión, notó una mano en su cintura mientras bailaba con sus amigas. Una mano que permanecía ahí, a pesar de que otra amiga suya intentara con un "manotazo" que éste retirara su mano. "Al rato volví a notar una mano, pero esta vez en el otro lado y en el culo directamente", dijo.

"Me quedé parada sin saber como reaccionar, como en shock. No podía estar pasando. No sabría decir cuanto tiempo pasó exactamente, pero al igual que las otras veces, puedo asegurar que no fueron dos segundos tampoco. En algún punto paró y mis amigas M y D me vieron la cara y empezaron a preguntarme que si estaba bien, y ahí ya decidí decírselo todo al resto del grupo e ir fuera para hablar las cosas".

"Se lo acabé contando a mis amigas y a más gente, hasta que di con una de las organizadoras del evento, a la que también se lo conté con todos los detalles, para que quedase constancia más que nada. Esta chica fue a hablar con el grupo de Errejón, y yo no sé lo que hablaron pero se fueron enseguida del sitio", denunció entonces.

Este miércoles, la periodista Cristina Fallarás había dado voz a denuncias ssnónimas en sus redes sociales. En ella relataba lo ocurrido con un "político muy conocido", al que define como "un maltratador psicológico". "A mí me pasó con un político que vive en Madrid. Un político muy conocido. Me habían avisado del trato que le daba a las mujeres, pero dada su posición política no podía creerme que eso fuera verdad, así que aún así seguí. Es un maltratador psicológico. Esta es la dinámica que emplea: ser extremadamente simpático inicialmente para engancharte, cuando ve que ha conseguido algo empiezan los desplantes y el gaslighting (siempre eres tú que no entiendes al diputado). Por la tarde te muestra afecto e incluso te hace proposiciones de relación y a las dos horas te echa de su casa. Si haces algo que no le gusta te castiga con silencio o indiferencia, para que vayas aprendiendo a respetar a Dios, que es lo que se cree que es”.

No es el único asunto en el que se ha visto envuelto el exportavoz de Sumar. Estuvo bajo la cuerta hasta que la Justicia le absolvió de un delito leve de lesiones del que se le acusaba por haber propinado presuntamente una patada en 2021 a un hombre, que le denunció por supuesta agresión.