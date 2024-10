Cristina Fallarás publica un duro testimonio contra Errejón: "Es un maltratador psicológico"

Íñigo Errejón deja la política. El que fuera portavoz de Sumar en el Congreso de los Diputados ha emitido un comunicado de forma repentina en el que alude a supuestos problemas de “salud mental” como principal razón de su marcha, pero lo cierto es que su anuncio ha llegado pocas horas después de que varias mujeres hayan denunciado a través de las redes sociales haber sufrido algún tipo de violencia de machista de su parte.

La escritora y periodista Cristina Fallarás, activista en materia de feminismo, ha recogido en sus plataformas digitales testimonios que algunas de estas supuestas víctimas le han hecho llegar, y uno de ellos parece señalar directamente a Errejón.

“A mi me pasó con un político que vive en Madrid. Un político muy conocido. Me habían avisado del trato que le daba a las mujeres, pero dada su posición política no podía creerme que eso fuera verdad, así que aún así seguí. Es un maltratador psicológico. Esta es la dinámica que emplea: ser extremadamente simpático inicialmente para engancharte, cuando ve que ha conseguido algo empiezan los desplantes y el gaslighing (siempre eres tú que no entiendes al diputado). Por la tarde te muestra afecto e incluso te hace proposiciones de relación y a las dos horas te echa de su casa. Si haces algo que no le gusta te castiga con silencio e indiferencia, para que vayas aprendiendo a respetar a Dios, que es lo que se cree que es”, expone la víctima anónima.

Cristina Fallarás comparte un testimonio anónimo de supuesta violencia machista Redes sociales

El relato continúa y adquiere mayores dimensiones: “Su forma de tener sexo te marca y no lo olvidas jamás. Es una forma de ejercer poder, no es sexo. Como si se estuviera masturbando con tu cuerpo. Te pide hacer prácticas humillantes y cuando te niegas te monta números. El indignado social nunca saca la cabeza los días del 8M, ni cuando hay algún caso de abuso sexual. Intuyo que sabrá que puede estallarle en la cara cualquier día. Hay detalles que prefiero no contar pero si alguna mujer se lo topa quiero que sepa que no está loca, que es un verdadero psicópata y que sus aires de persona normal, esconden a un verdadero monstruo”.

Un relato que en ningún momento menciona directamente a Íñigo Errejón, pero ha sido la propia Fallarás quien ha confirmado que la mujer anónima se refería a él al celebrar a través de sus redes sociales que gracias a estas denuncias el exportavoz de Sumar ha dejado la política.

Cristina Fallarás celebra la dimisión de Errejón tras compartir el testimonio de la mujer anónima Rede sociales

“Hay labores que son comunes de todas, que forman esta memoria colectiva de la violencia contra nosotras”, ha indicado la periodista junto a un recorte de la noticia de la dimisión de Errejón. ¿Nos encontramos a las puertas de un ‘Íñigogate’?