El espontáneo homenaje a la UCO: "Es el enemigo a batir por todos"

Nunca antes se había vivido un grado de indignación tan grande en la familia de la Guardia Civil. El último episodio de señalamiento por parte del PSOE ha generado una campaña espontánea de apoyo a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO). "Es el enemigo a batir por todos aquellos que le temen", reza una de las imágenes que recorren las redes sociales.

"Es el único cuerpo policial que de verdad ha plantado cara siempre al delincuente sin mostrar afinidad a ningún signo político", es otra de las capturas que se pueden ver. Este homenaje espontáneo se está realizando desde personal civil y desde los propios agentes del Instituto Armado.

"Nunca habíamos vivido algo así"

Fuentes del entorno de la UCO detallan a LA RAZÓN que el grado de indignación dentro del Cuerpo es grande con lo que consideran que es un ataque gratuito. Una de las cosas que más ha molestado es el silencio de las autoridades de la Guardia Civil, entre ellas Mercedes González. "Nunca habíamos vivido algo así", relatan.

"De verdad que lo de este país es para reflexionar sobre lo qué está pasando, lo que se está permitiendo, lo que está haciendo con los poderes públicos y con los garantes de nuestra seguridad", critica una de las imágenes de apoyo a los investigadores. "Fuerza, honor y orgullo", añade otro de estos textos.

AMP2.- Marlaska dice que "defiende a la UCO" impidiendo que desde "dentro se dediquen a torpedear sus investigaciones" Europa Press

El respaldo a los agentes se ha hecho palpable desde primera hora de la tarde de este lunes. Una corriente espontánea que se ha percibido por los estados del propio WhatsApp y por otras redes sociales. "Estamos con vosotros", rezaba otro de los documentos acompañado del escudo de la unidad.

En el epicentro de la diana se encuentra el jefe del área contra la delincuencia económica se encuentra Antonio Balas. Un teniente coronel con una exitosa trayectoria que ahora está señalado por el PSOE. "Mi grupo es el más potente", detalló el mismo hace años en una conferencia.

"Necesito a Balas"

Balas lleva más de una década al frente de las investigaciones más complejas sobre la corrupción. Su nombre no es desconocido para los delincuentes que blanquean capitales. "No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas. ¿Vale? Así de claro. Necesito a Balas", afirmaba la ex teniente de alcalde socialista Leire Díez Castro a un empresario investigado en el fraude millonario de los hidrocarburos en un audio que ha destapado El Confidencial.

Por otra parte, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha defendido este lunes el trabajo de todos los agentes de la Policía Judicial que desarrollan su labor bajo los "principios de neutralidad y objetividad". No ha querido personalizar este apoyo en Balas.