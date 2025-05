La laureada trayectoria del jefe de la UCO señalado por el PSOE: "Mi grupo es el más potente"

Desde Panamá hasta Luxemburgo. Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil persiguen el blanqueo de capitales en todas las partes del planeta. Al frente de este equipo contra la delincuencia económica se encuentra Antonio Balas. Un teniente coronel con una exitosa trayectoria que ahora está señalado por el PSOE. "Mi grupo es el más potente", detalló el mismo hace años en una conferencia.

Balas lleva más de una década al frente de las investigaciones más complejas sobre la corrupción. Su nombre no es desconocido para los delincuentes que blanquean capitales. "No necesito a todo el mundo. Necesito a Balas. ¿Vale? Así de claro. Necesito a Balas", afirmaba la ex teniente de alcalde socialista Leire Díez Castro a un empresario investigado en el fraude millonario de los hidrocarburos en un audio que ha destapado El Confidencial.

Este teniente coronel de la UCO lleva más de 20 años en la Guardia Civil. Su primera labor fue como teniente del Grupo de Información de la Guardia Civil en Guipúzcoa. Después pasó como jefe de PJ de Salamanca. En las "chapas" que decoran su uniforme se reflejan todos estos cometidos.

Las cruces que tiene a sus espaldas son siete de plata, una roja y doce normales, según informan fuentes de la Guardia Civil a LA RAZÓN. Está considerado uno de los grandes especialistas en los delitos económicos y ha protagonizado conferencias universitarias y de seguridad.

En una de estas se puede comprobar el decálogo con el que trabaja Balas y su grupo. Su principal objetivo es que estas organizaciones criminales no se reproduzcan. Detectar sus bienes en zonas como Panamá, Luxemburgo o Hong Kong. "Son unas investigaciones muy complejas que se dilatan en el tiempo", explicaba Balas en una de estas citas.

El teniente coronel de la UCO reconocía que estas pesquisas se prolongan en los años porque las bandas que blanquean capitales tienen una "parte legal" muy potente y es difícil separar estos dos caminos. "Supone un esfuerzo importante", afirmaba.

Largas y complejas investigaciones

Balas exponía la importancia de lo que consideraba la "redundancia de indicios" y las estrategias supranacionales que implican a todas las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. "Mi grupo es el más potente, el que más teléfonos pincha y más balizas pone", argumentaba en una conferencia de la UNED.

Este jefe de la UCO afirmaba que las investigaciones que tienen sobre la mesa tienen una prolongación mínima de cerca de tres años y medio de duración. Ahora la carga de trabajo que sufren es casi asfixiante aunque nunca se quejan.

Del "caso Koldo" a la trama de los hidrocarburos. También el caso de Begoña Gómez y el del hermano de Pedro Sánchez. Cuentan con un amplio historial de diligencias en las que actúan bajo mandato judicial.

Por otra parte, el ministro del Interior Fernando Grande-Marlaska ha defendido este lunes el trabajo de todos los agentes de la Policía Judicial que desarrollan su labor bajo los "principios de neutralidad y objetividad". No ha querido personalizar este apoyo en el teniente coronel de la UCO Antonio Balas, que está siendo señalado por unos audios en los que aparece una antigua teniente de alcalde del PSOE.

La defensa de Marlaska

Marlaska ha realizado estas declaraciones minutos antes de entrar en la Comisión Mixta de Seguridad del Congreso de los Diputados. El responsable de Interior ha sido preguntado por la presión mediática que ha puesto el foco en el jefe de la unidad que persigue los delitos fiscales en la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil.

El ministro ha evitado personificar su apoyo en Balas y ha señalado que son "funcionarios públicos" que realizan labores de Policía Judicial bajo las directrices de la Justicia. "Siempre bajo los principios de neutralidad y objetividad". No ha valorado el comunicado del PSOE que ha desmentido "de forma categórica" que exista una operación clandestina para acabar con la Unidad Central Operativa (UCO).

Marlaska se ha referido así a la información de El Confidencial que publica un audio de personas supuestamente ligadas al PSOE que solicitan a Alejandro Hamlyn, un empresario que es juzgado en la Audiencia Nacional, información comprometedora de Antonio Balas, teniente coronel de la UCO de la Guardia Civil que encabeza las pesquisas sobre el caso Koldo, el fiscal general del Estado y las investigaciones en torno a Begoña Gómez y David Sánchez, la mujer y el hermano del presidente del Gobierno.