El exconsejero Güemes niega que el Instituto de Empresa contratara a Begoña Gómez por ser la esposa de Pedro Sánchez

El exconsejero madrileño Juan José Güemes, presidente del Centro de Innovación y Emprendimiento del Instituto de Empresa, ha negado ante el juez -según fuentes jurídicas- que se contratase a Begoña Gómez para dirigir el África Center, un proyecto para impulsar la educación y el emprendimiento en el continente africano, por ser la esposa del presidente del Gobierno. Güemes ha mantenido cualquier tipo de irregularidades en su fichaje en agosto de 2018, solo dos meses después de que Pedro Sánchez fuese investido por primera vez presidente del Gobierno tras la moción de censura contra Mariano Rajoy.

Según esas mismas fuentes, Güemes -a quien Peinado ha trasladado que está investigado por los mismos cuatro delitos que Begoña Gómez, además de por un posible falso testimonio- ha asegurado que el contacto con la esposa de Sánchez se produjo a finales de 2017 y que las reuniones con ella se produjeron siempre en la sede del IE, y no en Moncloa (como sucedió por ejemplo con el rector de la Complutense a cuenta del máster), hasta que culminaron en agosto de 2018 con su contratación. El exconsejero ha negado que Pedro Sánchez o su entorno le mostraran interés porque el Instituto de Empresa fichara a la investigada.

Su proceso de contratación, ha dicho, fue "absolutamente" normal, aunque se incluyó una cláusula para evitar posibles "conflictos de intereses". Y respecto al patrocinio de Wakalua, filial de Globalia, ha dicho que se firmó en 2019 por interés de Globalia en apoyar con becas un programa del Africa Center, aunque no se llegó a ejecutar por la pandemia, por lo que no se ingresó "ni un solo euro", tampoco de Google o Telefónica.

El investigado ha hecho hincapié en que el IE no obtuvo beneficio alguno por contratar a Begoña Gómez, descartando la posible adquisición de un inmueble en una céntrica calle de Madrid perteneciente a la SEPI.

En su declaración, de apenas media hora y en la que solo ha contestado a preguntas de su abogado, Güemes ha calificado de "satisfactoria" la labor realizada por Gómez. y ha explicado que se le pagó con fondos propios de la institución, de naturaleza "privada".

En cuanto a su desvinculación del Instituto de Empresa a finales de 2021, Güemes ha explicado que se debió a que no se atendió una petición suya de cambios estructurales en el Africa Center. Al no aceptarse, se fue para poner en marcha "otros proyectos".

Versiones contradictorias

El pasado 18 de noviembre, cuando acudió a declarar como testigo y salió de los juzgados imputado, Güemes aseguró que Begoña Gómez le llamó en noviembre de 2017 para entregarle su currículum y poner de relieve su experiencia profesional, aunque entonces no le pareció que su perfil encajara en el IE. No obstante, añadió, una vez se creó el Africa Center un año después, cambió de opinión. El directivo del IE admitió que fue él quien ordenó su contratación, negó que se debiera a que era la mujer del presidente del Gobierno.

Por contra, ese mismo día compareció también como testigo la responsable de Talento del IE, Adriana Ángel, quien explicó que se enteró al mismo tiempo de la creación del Africa Center y de la contratación de Begoña Gómez, dando a entender que el organismo se constituyó ad hoc para colocar a la esposa de Pedro Sánchez, y no a la inversa, como ha mantenido el exconsejero de la Comunidad de Madrid.

La responsable de Recursos Humanos del Instituto de Empresa (IE), Sonsoles Gil de Antuñano, aseguró a Peinado en su declaración como testigo que el contrato firmado con Begoña Gómez para que asumiera la dirección del África Center -cargo que ostentó entre el 1 de agosto de 2018 y el 27 de mayo de 2022- incluía 40 horas semanales, aunque no estaba obligada a acudir presencialmente y no rendía cuentas, y que su remuneración era de 55.000 euros brutos anuales repartidos en 14 pagas. Según manifestó, recibió instrucciones para que se le contratara, aunque no le consta si se produjo un proceso de selección ni si se valoró su currículum.

Por su parte, el pasado julio el presidente del IE, Diego del Alcázar, negó que se contratara a Gómez por el mero hecho de ser la esposa del presidente del Gobierno e insistió en que se hizo "por su currículum".

Según la denuncia de Manos Limpias que dio pie a la investigación judicial, Air Europa "pactó pagar 40.000 euros al año" al África Center, a través de su filial Wakalua, coincidiendo con la negociación del rescate de la compañía aérea, unos hechos -la posible relación de Begoña Gómez con ese rescate, que la Audiencia Provincial de Madrid ha dejado en dos ocasiones al margen del objeto de la causa-.

"Ninguna ayuda pública"

Respecto a ese acuerdo de patrocinio de Wakalua de enero de 2020, el IE informó al Senado de que únicamente se plasmó "en la asunción del coste de cuatro billetes de avión Madrid-Londres-Madrid para participar en un evento organizado en Londres por el Africa Center", puesto que "quedó de facto sin ulterior efecto" a causa de la pandemia. "No se realizó ninguna aportación económica adicional", defendió.

El IE precisó que "no existió un convenio" entre la Fundación del Instituto de Empresa y la esposa de Pedro Sánchez, sino un contrato laboral indefinido, con el compromiso de "no utilizar de manera irregular o ilícita contactos generados por sus relaciones familiares en beneficio de la Fundación". "Y para evitar cualquier género de duda", añadía, se excluyó la posibilidad de que el África Center colaborase con administraciones públicas españolas durante la vigencia del contrato.

De hecho, explicaba que el África Center no recibió entre 2020 y 2023 "ninguna ayuda pública", a excepción de dos acuerdos con el Gobierno de Ghana en 2022, y señalaba que entre sus objetivos no figuraba "la búsqueda de financiación externa privada o pública", por lo que nunca firmó "ningún convenio, patrocinio o subvención con la Administración General del Estado o sus organismos autónomos ni con cualquier otra administración pública".