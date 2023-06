Expedientan a un mando de Extranjería en Irún por ofrecer días libres por cada inmigrante detenido

Durante "unas horas", en la Brigada Local de Extranjería y Fronteras de la localidad de Irún (Guipúzcoa) estuvo activa una orden interna en la que se informaba de la compensación con días libres por detener a inmigrantes. Sin embargo, tras la denuncia del sindicato Jupol, la Policía Nacional la ha anulado y ha abierto un expediente disciplinario al inspector jefe de dicha Brigada.

"A partir del 1 de julio de 2023, en función del número de detenidos del fin de semana, se concederán los siguientes días de compensación...", arrancaba la citada orden bajo el epígrafe "Compensaciones incidencias". Y, a partir de ahí, se detallaban los beneficios. Así, si no se había arrestado a ningún inmigrante se obtendrían dos días de compensación, mientras que si solo se producía una detención, los días libres serían tres. A partir de dos detenidos, el agente obtendría "cuatro días de compensación" y con diez detenidos o más, "cinco días".

Unos datos estos que Jupol Guipúzcoa publicó y denuncio en sus redes sociales dejando claro que "la prestación del servicio en la modalidad de incidencias, está debidamente regulada", añadiendo al mismo tiempo que "parece que en Irún , o no se han actualizado…. o se está "empujando" para aumentar el número de detenidos por Extranjería desde la Jefatura de la Brigada".

Al respecto, el delegado del Gobierno en el País Vasco, Denin Itxaso, ha asegurado que la orden del mando de la Policía Nacional en Irún es "un error absurdo" que "se ha parado a tiempo" y que "no se corresponde con el funcionamiento ordinario" de este cuerpo policial. Así se ha pronunciado hoy tras participar en la inauguración de una exposición en el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo en Vitoria.

Según ha explicado el propio delegado, el inspector jefe que firmó dicha orden se había incorporado recientemente a esa comisaría y ha calificado su comportamiento como "absurdo", al afirmar que "en el siglo XXI el rendimiento de la Policía y su eficacia no depende del número de detenidos", informa Efe. Además, ha precisado que en todo caso la orden no especificaba que los detenidos debían ser personas migrantes, a pesar de partir del inspector jefe de la Brigada Local de Extranjería y Fronteras, de quien, ha dicho, "tomó la decisión por su cuenta", en un momento en el que el comisario de Irún no estaba, por lo que no tuvo conocimiento de la misma.

"Siento mucho que se dé esa imagen porque no hace justicia con el proceder de la Policía, que en ningún caso actúa de esta manera. Estos procederes hace muchos años que se extinguieron de la Policía. Es un error absurdo que se ha subsanado tan pronto como hemos tenido conocimiento", ha dejado claro.

En cuanto a la situación del mando al que se le ha abierto el expediente, Itxaso ha explicado que ahora toca escucharle y analizar lo sucedido porque, si "se prueba la cadena de errores cometidos", se podría imponer a esta persona "la sanción que corresponda".