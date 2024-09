El expresidente de Puertos del Estado, sobre la contratación bajo sospecha: "No sabía que el señor Koldo estuviese involucrado"

El expresidente de Puertos del Estado, Francisco Toledo, se desvinculó ante el juez de la compra de mascarillas a la empresa de la "trama Koldo" y aseguró en la Audiencia Nacional -según consta en el vídeo de su declaración del pasado día 13, al que ha tenido acceso LA RAZÓN- que ni siquiera sabía "que el señor Koldo estuviese involucrado" (en referencia a Koldo García, en esas fechas asesor del ministro José Luis Ábalos). Asimismo, afirmó que durante todo el proceso no tuvo relación alguna con Ábalos.

En su declaración como testigo el pasado día 13, Toledo -cuya imputación ha pedido al instructor Hazte Oír, una de las acusaciones populares- hizo hincapié en que fue "totalmente ajeno" al proceso de adjudicación y explicó que llegó a amenazar con rescindir el contrato porque le pareció "inadmisible" el problema de transporte en el primer vuelo para el traslado del material sanitario.

El testigo, que se incorporó al cargo el 4 de marzo de 2020, apenas una semana antes de la declaración del primer estado de alarma por la pandemia de la Covid-19,

Unos días antes de que se publicara la orden ministerial, relató, el entonces secretario general de Puertos del Estado, Álvaro Sánchez Manzanares, le comentó que desde el ministerio de Transportes le habían trasladado que Puertos se iba a encargar de "comprar mascarillas". "Me dijo que era para todo el ministerio". "Me quedé preocupado porque la situación entonces de los puertos era muy preocupante; algunos tenían amenaza de parar y si los puertos paran, la economía del país se para en pocas semanas", afirmó. Además, añadió que esa inquietud se debía también a las noticias que leía en la prensa sobre la "disponibilidad de mascarillas". Se vivía, recalcó, una situación "tremenda".

El organismo que presidía -explicó el testigo- "tenía en la caja dinero y todo el mundo exigía que se pagara por adelantado", por lo que el proceso "podía ser más ágil". De las gestiones administrativas con el ministerio se encargaba Sánchez Manzanares, dijo.

En ese momento, precisó no se le especificó ni el número de mascarillas ni que Soluciones de Gestión era la empresa elegida. De hecho, comentó que "tenía el temor de que no pudiéramos encontrar una empresa". El 21 de marzo, Sánchez Manzanares le dijo que "habían encontrado una empresa y, además, el ministerio la avalaba". Fue ese día cuando tuvo conocimiento de la oferta de Soluciones de Gestión, que estaba "dentro de los precios de mercado que había". "Ante la necesidad y dado que teníamos la oferta y cumplía los requisitos legales, lo firmé".

Una empresa "transmitida" por el ministerio

En ese momento, recordó, no había más ofertas. La de Soluciones de Gestión era la única por "los contactos que había proporcionado el ministerio", explicó Toledo. "¿La empresa le había llegado designada por el ministerio?", le pregunta entonces el fiscal. "Las empresas habían sido transmitidas por el ministerio. La oferta, no", asegura que le dijo Sánchez Manzanares. "Para que yo me aclare -intervino el fiscal- ¿le dijo que Soluciones era la empresa propuesta por el ministerio y luego se formaliza la oferta? ¿Esto fue así?". "Sí", ratificó el testigo.

"¿Sabe si luego existieron otras ofertas de otras empresas?", quiso saber el fiscal. Toledo recordó que luego llegó otra oferta y después alguna más. Respecto a Terraplanet del Sur (que ofreció mascarillas a 1,30 la unidad, inferior a los 2,50 de Soluciones de Gestión), comentó que le dijo a Sánchez Manzanares que "mirara qué trámite había que darle". "¿Nada más?". "Nada más".

Toledo asegura que el 24 de marzo Soluciones de Gestión remitió por correo a Sánchez Manzanares un "primer cronograma de la entrega de mascarillas". Eran las 7:32. Veinte minutos después, ese correo se envía al subsecretario de Transportes y a la secretaria general técnica. Apenas una hora después, a las 8:25 horas, "se le traslada al señor Koldo". Doce minutos después de que el asesor de Ábalos recibiese ese documento, Soluciones de Gestión confirmó la operación. "A mí no se me envía nada", recalcó. De hecho, dejó claro que "en todos los emails que figuran en el proceso de contratación, que son muchos, en ningún momento se me envía nada; se me envía la copia cuando yo lo requiero". Él, insiste, fue "totalmente ajeno" al proceso de tramitación. De la existencia de esos correos se enteró, quiso dejar claro, posteriormente, por medio de las auditorías que se llevaron a cabo en Transportes en relación a este asunto ya con Óscar Puente como ministro.

Fue a raíz de los problemas con el primer envío de mascarillas cuando le ponen al corriente de que "han surgido uno problemas" una vez Toledo ya había estampado su "firma irrevocable" para la compra de las mascarillas. "En ese momento digo "esto me parece inadmisible" y amenazo con rescindir el contrato". Incluso planteó que aviones del Ejército llevaran a cabo el transporte.

"¿Usted manifestó que los plazos de entrega eran demasiado largos?", quiso saber el fiscal, que se refirió a un correo en el que amenazaba con rescindir el contrato y decantarse por "la otra oferta". Toledo precisó no obstante que en ese momento Soluciones de Gestión "no había incurrido en ningún incumplimiento" puesto que el contrato le obligaba a suministrar las mascarillas en un plazo de 48 horas después de que se consignara el adelanto convenido (una carta de pago irrevocable depositada en una entidad bancaria que liberaba la cantidad a medida que se recibía el material).

"No me dijo en absoluto que había tenido algo que ver"

Toledo asegura que presionó para que llegaran las mascarillas porque la situación en los puertos era "crítica". "Mi intención era amenazar con la rescisión y poner presión para que llegaran cuanto antes".

Preguntado el papel que jugó en la tramitación del expediente investigado Koldo García, entonces asesor del ministro José Luis Ábalos, el expresidente de Puertos del Estado aseguró que ´"no sabía que el señor Koldo estuviese involucrado en este proceso, lo supe a posteriori". "Qué trato tuvo con él, porque era vocal del Consejo de Puertos?", le preguntó el fiscal. Le conoció, explicó, en la primera reunión del Consejo, celebrada el 30 de junio de 2020, cuando se lo presentó Sánchez Manzanares. "Intercambiamos dos palabras y ya está. No me dijo en absoluto que había tenido algo que ver en la cuestión de mascarillas ni nada".

"¿Con el ministro tuvo algún tipo de relación durante la tramitación?", quiso saber el representante del Ministerio Público. "No, ni con el secretario de Estado tampoco".

En cuanto al reparto de mascarillas, dijo que le preocupaba que se llevara a cabo de forma equilibrada entre todos los puertos, en función del tráfico de cada uno, una tarea de la que se encargó personalmente. Algunas mascarillas, apuntó, se enviaron también a Interior y Sanidad "porque tenían necesidad"-

Raminatrans fue la empresa encargada del transporte del material sanitario una vez llegaron a España. El, recordó, había visitado años atrás las instalaciones de la empresa en Valencia y llamó al dueño de la mercantil para saber si podía encargarse de esa tarea. Tras obtener una respuesta afirmativa, le pasó el contacto a Sánchez Manzanares. Pero dejó claro que con la empresa "no hablé de precios ni hablé de nada". "En ningún momento dije que se contratara a Raminatrans", insistió.

Y respecto a Soluciones de Gestión, recalcó que no tuvo ningún contacto con la empresa durante la tramitación de la adjudicación para la adquisición de las mascarillas.

"Lo que entiendo es que la Administración financió a Soluciones de Gestión porque no tenía dinero para pagar las mascarillas en China y se le anticipó este pago. ¿Fue así?, le preguntó el abogado de una de las acusaciones populares, Hazte Oír. "Si lo quiere ver así... Yo entiendo que se requería el pago por anticipado y se optó por esa fórmula". No obstante, dijo "no recordar" un caso similar en contratos anteriores, pero insistió en que "al final se pagó cuando llegó el material".