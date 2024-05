El Gobierno desaprueba la carta en la que el ministro Bustinduy reclama a las empresas españolas que no colaboren con Israel

Sorpresa y malestar en la parte socialista del Gobierno con la carta que el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, ha enviado a las empresas españolas con intereses en Israel para que se abstengan de colaborar con Israel.

El ministro del ala de Sumar en el Gobierno ha solicitado por carta a las empresas españolas que adopten todas las medidas necesarias para garantizar que con su actividad no contribuyen a "flagrantes vulneraciones de derechos humanos" en Gaza ante una situación que ha calificado de "genocidio"

El ministro ha enviado varias cartas a empresas españolas con actividad económica destacada en Israel con el objetivo de que adopten las actuaciones necesarias para evitar que su actividad pueda beneficiar a Israel y ha emplazado a las empresas a reportar a su ministerio las evaluaciones y estudios realiados por estas empresas para evitar los "principales riesgos de abusos que pudieran entrañar sus actividades y relaciones empresariales para los derechos humanos en los territorios ocupados, incluyendo la Franja de Gaza".

Una carta de la que el ministerio de Exteriores que dirige el ministro José Manuel Albares no tenía conocimiento alguno, según revelan fuentes del ministerio. "No entendemos que quiere decir con 'El Gobierno', se sinceran las mismas fuentes que ratifican no tener información previa sobre la carta". Y es que el departamento de Derechos Sociales puntualiza en la carta de que se trata de una iniciativa que "persigue la búsqueda de soluciones para poner fin al genocidio en Palestina y se enmarca como una acción más en la línea política del Gobierno de España que busca reconocer el Estado de Palestina y promover su ingreso como miembro de pleno derecho en la ONU".

Precisamente, esta mención a la política del Gobierno sobre el reconocimiento de Palestina se produce al mismo tiempo que la parte socialista del Gobierno se encuentra inmersa en los trabajos para reconocer a Palestina como Estado. Un asunto en el que están implicados de lleno el presidente del Ejecutivo Pedro Sánchez y el ministerio competente, el de Exteriores. Este mismo jueves el ministro José Manuel Albares viajará a Washington para reunirse con el secretario de Estado de EE UU, Antony Blinken, para abordar cuestiones como la guerra de Ucrania y el conflicto en Gaza. El Gobierno espera que este encuentro sea decisivo para avanzar en el reconocimiento al estado palestino.

Fuentes de Exteriores explican que la posición del Gobierno "es clara" sobre Gaza, Palestina y el reconocimiento. De hecho, el propio ministro Albares lo ha ratificado en sus redes sociales este miércoles, incidiendo en que la operación militar en Rafah tiene "graves consecuencias para la estabilidad de la región" y apelando a "un alto el fuego inmediato, la liberación de los rehenes y la entrada de ayuda humanitaria ya y sin obstáculos". En el ministerio clarifican que su posición sobre que el Estado de Israel y el pueblo de Israel "son amigos de España y del pueblo español" es una posición "clara" y así lo ha manifestado el ministro en varias ocasiones.

La sorpresa con la carta también era mostrada por parte del ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo, quien ha reconocido no haber visto el comunicado previamente y ha enfatizado en que el Gobierno tiene "muy clara" su visión sobre la situación en Gaza y "la importancia del mantenimiento de los derechos humanos en la zona". Ha recordado que en el ámbito internacional pelean "para que haya un alto el fuego" y también "para que cesen estas actividades, esta violencia y que podamos tener una situación de paz en la zona", informa Efe.

El ministro Bustinduy, en su carta, insta a las empresas epsppañolas también a rendir cuentas sobre las medidas que están adoptando para prevenir cualquier consecuencia negativa que pueda ocasionar su actividad económica en la situación que se está viviendo en Gaza y Cisjordania. Busca, además, conocer los mecanismos y disposiciones que han puesto en marcha para que las personas consumidoras tengan pleno conocimiento de las actuaciones que están llevando a cabo y así evitar participar directa o indirectamente de las graves violaciones de Derechos Humanos que está sufriendo el pueblo palestino.