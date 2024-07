Feijóo acusa a Vox de ayudar a Sánchez y avisa a Abascal: "Se ha pasado de frenada y ha descarrilado"

Alberto Núñez Feijóo ha comparecido este viernes para valorar la drástica decisión de Vox, que ha roto los cinco gobiernos autonómicos (Aragón, Comunidad Valenciana, Murcia, Castilla y León y Extremadura) y el pacto de investidura en Baleares. Y Feijóo ha asumido que la decisión de Vox va suponer "alguna dificultad añadida" para los presidentes autonómicos del PP en esos territorios, pero también ha considerado "disparatado" el movimiento de Santiago Abascal: "No han medido la decisión, se han pasado de frenada y han descarrilado, pero a nosotros no nos va a hacer hacer desviar ni un milímetro la atención de nuestro objetivo, que es servir a los españoles", ha señalado Feijóo, quien ha afirmado que van a seguir "ofreciendo una alternativa sólida y útil" al actual Gobierno mientras ha cargado contra Vox por ayudar a Pedro Sánchez a desviar la atención del "caso Begoña Gómez" y de la investigación judicial de su hermano.

Feijóo, que ha iniciado su comparecencia de prensa en la sede de Génova equiparando la decisión de Abascal a las decisiones del Gobierno en una "España de sobresaltos y espectáculos", ha interpretado que es un movimiento "de una facción de la dirección nacional de Vox que ha logrado imponerse al resto del partido", dando, de esta manera, por hecho que hay división. El líder del PP ha asegurado que la decisión de Vox se ha tomado "sin ningún contacto previo" con su partido. "El volantazo de Vox consistió en que el PP fuese irresponsable, insolidario e incumpliese sus acuerdos alcanzados con anterioridad en la sectorial de Infancia", ha aseverado, recordando que la acogida de 347 menores migrantes que ha dinamitado los pactos autonómicos forma parte de un acuerdo de hace dos años para el reparto entre autonomías.

En este sentido, Feijóo ha aducido "sentido de Estado" al hecho de aceptar la acogida de menores migrantes ya que el "problema de una parte de España es el problema de toda España", en referencia a que Canarias, desbordada por la llegada de pateras, debe ser auxiliada por el resto de España. "No daremos la espalda a quien más precisa auxilio. Somos una sola nación y eso implica solidaridad, la hemos defendido siempre respecto a Cataluña y ahora respecto a Canarias, Ceuta y Melilla", ha señalado. "Curiosa forma de entender el patriotismo dejar abandonados a las autonomías que lo están pasando mal", ha añadido Feijóo.

Pero el líder del PP no solo se ha dirigido a Vox, sino también al Gobierno. "La política migratoria no consiste en lavarse las manos como hace el PSOE ni en cerrar los ojos como plantea Vox", ha aseverado Feijóo, quien ha recordado que Sánchez pacta con ERC y Junts, dos partidos que se desentienden de la acogida de menores migrantes para Cataluña. "Nosotros, en las medidas de nuestras posibilidades, no", ha afirmado, antes de advertir de que las capacidades de las autonomías son "limitadas" y "pueden ayudar hasta el límite de su capacidad máxima".

Por ello, Feijóo ha solicitado "medios y gestión directa" al Gobierno en materia migratoria ya que, tal y como recoge el artículo 149 de la Constitución, es una competencia exclusiva del Estado. En este sentido, en cuanto a la "gestión directa", el líder del PP ha criticado que hay "un descontrol migratorio", que se está reflejando en que Grecia e Italia han reducido las entradas migratorias entre un 60% y un 70% mientras en España han aumentado en más de un 300%. "¿Por qué esos países están haciendo bien su trabajo y el señor Sánchez, no?", ha preguntado Feijóo, que ha acusado al Gobierno de "pasividad".

El líder del PP ha acusado Sánchez de desgobierno porque Fernando Grande-Marlaska está "en paradero desconocido" mientras José Manuel Albares es "incapaz" de tejer "acuerdos de cooperación con nadie". Además, ha ironizado sobre el hecho de que esté a los mandos Ángel Víctor Torres, cuya cartera no tiene responsabilidad en el ámbito migratorio, pero le "mandan este asunto por el hecho de ser un canario" y eso "no deja de ser una broma de mal gusto". Feijóo ha recordado que tanto Italia como Grecia, países de entrada para migrantes, han buscado acuerdos con los países de origen y eso les ha permitido una "drástica reducción".

Ante este escenario, Feijóo ha reclamado una declaración de emergencia migratoria y financiación a las autonomías para la atención de los menores.

Finalmente, también ha señalado que, gracias a Vox, la atención mediática se ha desviado y no se habla de la imagen de Begoña Gómez sentada ante un juez o de los registros de la UCO por la investigación judicial del hermano de Pedro Sánchez. "Vox tendrá que explicar hasta dónde llega el alcance de su decisión disparatada. Vamos a seguir cumpliendo acuerdos municipales con Vox. Vamos a seguir apostando por responsabilidad y a seguir haciendo oposición al sanchismo", ha zanjado Feijóo.