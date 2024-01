Feijóo advierte de que Galicia es para Sánchez "una institución más a colonizar" y presenta a Rueda como persona de "fiar"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este lunes que Galicia es para el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, "una institución más a colonizar para su servicio" mientras que "para el independentismo esta comunidad es simplemente un espacio más para extender su ideología". A poco más de un mes para las elecciones autonómicas del 18 de febrero, ha presentado al presidente de la Xunta y candidato a la reelección, Alfonso Rueda, como una persona de "fiar" que se ocupa de los problemas ciudadanos. Así se ha pronunciado en la presentación de Rueda en un desayuno informativo organizado por Europa Press, al que han asistido numerosos cargos del PP gallego y del PP nacional, como la secretaria general de la formación, Cuca Gamarra.

También han acudido varios 'barones' como la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y los presidentes de Aragón, Jorge Azcón; de la Región de Murcia, Fernando López Miras (Murcia), y de La Rioja, Gonzalo Capellán, así como el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, y el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida. Feijóo ha recalcado que el PP es "garantía de que Galicia avance por el camino de las prioridades de los gallegos, en lugar de tomar la senda de la conveniencia de determinados partidos o ideologías". Así, ha señalado que "no existe ni un propósito ni un programa común en el multipartito que gobierna España y que pretende abrir una franquicia en Galicia". "Sólo hay ansia de coparlo todo y arrimarlo al interés particular de cada uno. Para Pedro Sánchez, Galicia es una institución más a colonizar para su servicio y para el independentismo Galicia es simplemente un espacio más para extender su ideología", ha aseverado. Feijóo ha recalcado que a los gallegos ambos planteamientos ideológicos "no les interesa" y ha añadido que así se está demostrando con una legislatura que "ha comenzado por la amnistía porque era el primer pago" a la investidura de Pedro Sánchez.

El presidente del PP ha señalado que hace 19 años, cuando entrevistó a Rueda para "nombrarle secretario general del PP de Galicia", le dijeron que era un "profesional resolutivo", se dedica hacer "la vida más fácil a los demás" y es "una persona de fiar", un valor que "cotiza al alza" en este momento. "Pues bien, casi dos décadas después puedo dar fe de que aquello que me habían dicho hace 19 años ha sido cierto y hago mía pues la descripción de la persona que me refirió las cualidades, el carácter y la forma de ser de Alfonso Rueda Valenzuela", ha proclamado. Tras repasar su trayectoria política como secretario general del PP gallego y como miembro del Gobierno de la Xunta, ha recalcado que se trata de "uno de los políticos en activo con mayor experiencia autonómica en España". "Es de fiar y es más sencillo trabajar con personas que resuelven y son de fiar sin ninguna duda, en una política en la que algunos parecen empeñados en que sea más valiosa la habilidad para engañar que para gestionar", ha abundado.

"Cumplimiento de palabra"

Según Feijóo, lo que el presidente de la Xunta tiene de "extraordinario es la confianza que aporta y la normalidad con la que él asume y ejerce sus responsabilidades". "Ante la mentira, el presidente Rueda responde con el cumplimiento de la palabra y de su deber, y ante los egos desmedidos el presidente Rueda pone su honradez, humildad y esfuerzo, como no puede ser de otra forma, al servicio de los demás", ha indicado. Así, ha dicho que, ante "los pulsos al Estado, la apropiación de las instituciones democráticas, los indultos, las amnistías, la utilización ideológica de los recursos públicos y el escándalo permanente", Rueda responde "con escuelas infantiles gratuitas, bajadas impuestos, ayudas extraordinarias a los dependientes, apoyo a los autónomos e incentivos para que se invierta en Galicia. Además, ha destacado que Galicia ha sido la comunidad autónoma que "menos ha incrementado la deuda pública desde el año 2009". Tras asegurar que él siempre ha dicho que "el PP de Galicia es el partido que más se parece a Galicia", ha subrayado que Rueda "es el presidente que más se parece a Galicia, a esa Galicia que se define por su normalidad y por su cordialidad". "Frente a la inconsistencia de principios, las anomalías democráticas y el barullo de quienes hoy pretenden una Galicia a su medida que nada tiene que ver con la forma de ser y de actuar de los gallegos, el presidente Rueda es garantía de que a cada problema se ha de buscar una solución en lugar de añadir nuevos problemas como los que se fabrican con la mezcla del socialismo, del nacionalismo y del populismo", ha enfatizado. Feijóo ha señalado que las comunidades autónomas del PP actúan como "contrapeso de sentido común" a los "desmanes" de Sánchez. "Es el caso de Galicia, es el caso del presidente Rueda y por ello es por lo que les molesta Galicia y les molesta Rueda tanto al Gobierno como al nacionalismo", ha indicado.

"Ganaremos jugando deportivamente"

En este punto, ha destacado que "Galicia une ciudadanos diferentes en metas comunes" en lugar de "levantar muros que dividan a la sociedad gallega". "Y que Galicia sea ejemplo también que se puede ser presidente anteponiendo los intereses de los ciudadanos y diciendo siempre la verdad, como hace el presidente Rueda", ha indicado, para añadir que "así lo ha hecho siempre" y es como "ganará" las próximas autonómicas gallegas. "Ojo, ganaremos, como dijo ayer el presidente Rueda, sin dar un balón por perdido, es decir, ganaremos juntos, jugando deportivamente y trasladando el proyecto del Partido Popular en la próxima campaña electoral", ha resaltado, para trasladar a los asistentes "buen año" y "buen camino".