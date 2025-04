Feijóo advierte a Sánchez de que ve "más lejos" el acuerdo arancelario y le acusa de "buscar parches"

El PP comienza a cohesionar hoy su discurso contra el Gobierno después de que ayer quedara difusa la posición de los populares después de que de manera oficial el PP denunciara haber sido expulsado de las negociaciones para dar respuesta a la crisis arancelaria impuesta por la Administración de Donald Trump, mientras que el encargado de la negociación del PP con el Gobierno, aseguraba continuar dialogando.

Desde Génova negaban este miércoles ninguna discordancia en las negociaciones con Moncloa y exigían al Gobierno una "garantía pública" de que no habrá un "cupo arancelario" en el paquete de ayudas contra los aranceles. De hecho, después, el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha advertido al ministro de Economía, Carlos Cuerpo, de que si el Gobierno "hace tampas" y pacta con el independentismo en detrimento del resto de territorios y ciudadanos, el PP saldrá de la negociación.

El cambio del decreto

En el PP hay varios aspectos que molestan del plan arancalario. El primero pasa porque el Ejecutivo no ha incluido, se queja, ninguna de sus medidas en materia fiscal, energética o agraria. Además, el hecho de que Junts presuma de conseguir 3.000 euros en ayudas directas para Cataluña solivianta al principal partido de la oposición. Es por eso que exigen al Gobierno que aclare este aspecto como punto de partida para seguir negociando. Ello les lleva a decir que no están cerca de aprobar un plan arancelario, a día de hoy. Aunque queda un mes para esa votación.

Los populares denuncian también que el Ejecutivo modificara el real decreto aprobado en el Consejo de Ministros antes de publicarlo este miércoles en el Boletín Oficial del Estado. Concretamente, el PP se queja de que haya modificado la disposición segunda y tercera del plan de ayudas para hacer frente a la crisis arancelaria. Y es que, según ha denunciado el vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, el Gobierno ha añadido el año 2024 como fecha de referencia en la disposición adicional segunda y ha cambiado la disposición adicional tercera la prohibicion de discrecionalidad por la prohibición de la arbitrariedad. Unos cambios de los que no fue informado el PP, según ha denunciado.

Esto aleja en estos momentos al PP del apoyo al real decreto según ha advertido el presidente del PP desde Bruselas. "No estamos más cerca de ayer en la posibilidad de apoyar el real decreto, que es un parche", ha advertido en rueda de prensa. El presidente del PP ha advertido que el PP no se ha movido de sus reivindicaciones, sino que ha sido el Gobierno. Para el principal partido de la oposición, el Ejecutivo no ha incluido ninguna de sus medidas en el real decreto y ha apostado por un plan “cortoplacista” en vez de apostar por medidas estructurales. "El Gobierno es el que se ha alejado porque intenta liquidar todo esto con parches, en vez de con medidas estructurales" y además "ayer trascendió una negociación encubierta con el separatismo", ha denunciado.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha defendido ante la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen una respuesta «firme» en la batalla comercial de Trump. Todo a la vez que, la política doméstica sigue destilando un ambiente de caos en la respuesta de España a la crisis comercial tras la política arancelaria impuesta por la Administración Trump.