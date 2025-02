Feijóo advierte a Sánchez de que la "ruptura" con nuestros aliados internacionales pueden abocar al "abismo"

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha intervenido esta mañana en la V Edición del Foro ANFAC 2025, por la Movilidad del Futuro, desde donde ha pedido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que comparezca en el Congreso de los Diputados para rendir cuentas ante los españoles acerca de la situación geopolítica actual.

"Como español y como europeo, pido a los gobernantes actuales que combatan la sensación de que no hay nadie al mando", ha aseverado Feijóo pidiendo explicaciones a los máximos dirigentes internacionales, incluyendo al presidente del Gobierno español.

De esta manera ha solicitado al el presidente del Gobierno que comparezca ante el Congreso de los Diputados para "dar información y seguridad a España" acerca del contexto geoestratéico internacional, tras el principio de acuerdo de paz para Ucrania entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el líder ruso, Vladímir Putin.

En este contexto, el líder popular ha asegurado que debe "compartir la información de que dispone" y explicar los riesgos a los que se enfrenta nuestro país actualmente. Todo ello mientras ha pedido que rinda cuentas acerca de los compromisos internacionales que España está asumiendo, advirtiendo a Sánchez de que la "ruptutra" con nuestros aliados internacionales pueden abocar al "abismo".

Urge a renovar el parque automovilístico de España y ofrecer mayores facilidades

El presidente del Partido Popular ha ofrecido su apoyo al sector de la automoción y ha urgido al Gobierno a que deje de "demonizar" una actividad empresarial que, a su criterio, se está convirtiendo en "un infierno fiscal" para los empresarios y, en consecuencia, para los usuarios.

"España necesita una ambición reformista que no puede tener un gobierno dedicado solo a resistir. España necesita una amplitud de miras, que no puede tener un gobierno centrado en el escándalo de la semana, y España necesita un rumbo claro, que no puede depender de multitud de partidos con proyectos opuestos", ha argumentado el mandatario popular, que ha rematado severando que "España necesita traer más proyectos y empresas".

En este sentido, los de Feijóo han urgido renovar el parque automovilístico español, que ya data por encima de los 14 años, a través de vehículos eléctricos. Para ello proponen que la electrificación siga siendo el principal objetivo, siempre que vaya acompañado de un avance en la transformación y competitividad de la industria, así como afrontar una transición hacia este tipo de vehículos con una "neutralidad tecnológica".

Así, Núñez Feijóo ha cargado duramente contra el Plan Moves III, al que ha calificado de ser una "improvisación insuficiente", mientras ha sugerido que para fomentar el vehículo eléctrico se necesitan descuentos directos en los puntos de venta, es decir, en los concesionarios, así como una menor burocracia y una rebaja de impuestos.