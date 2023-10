Feijóo a Sánchez: Será "un presidente dimitido por incumplir su deber de velar por la igualdad de los españoles"

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, sigue alzando la voz contra el pacto de Pedro Sánchez con los independentistas a través de actos públicos a lo largo de todo el país. Este domingo ha clausurado en Toledo el acto por la igualdad de todas las españoles, acompañado del alcalde de la capital Carlos Velázquez, y el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez y de la plana mayor de su partido.

En un acto en la plaza del Ayuntamiento de Toledo ha vuelto a reclamar su petición de celebración de elecciones generales para el próximo 14 de enero para que la ciudadanía decida si acepta o no la amnistía de los líderes independentistas. Feijóo ha retado así al presidente del Gobierno en funciones a votar el 14 de enero. “Si estuviesen seguros de lo que están haciendo tendríamos elecciones. Para votar si estamos de acuerdo o no con la amnistía, con la igualdad o con la desigualdad. Votemos y aclaremos todo esto. No tengamos miedo a lo que la gente quiera”, ha pedido.

El presidente popular ha reconocido que si bien el líder socialista podrá superar la investidura, será un “presidente fallido”. “La historia le juzgará, las urnas le juzgarán y ese será su punto y final”, ha vaticinado ante una plaza llena de militantes. “Quizá pueda formar un gobierno, pero ese gobierno nacerá muerto. Asumirá esa legislatura como un presidente dimitido que no podrá ejercer como presidente porque habrá incumplido su primer deber en el cargo, el de velar por la igualdad de los españoles”.

El líder popular ha denunciado que los españoles no quieren someterse “a los intereses de los que están en contra de nuestra libertad”. Los populares aseguran que “no van a permitir dos categorías, la de la élite política que hace el Código Penal a su imagen y semejanza y los que estamos en segunda división y tenemos que cumplir con las normas de nuestro país y no vamos a permitirlo”.

Feijóo ha denunciado que el PSOE “no tiene amor propio”. Si lo tuviese “no permitiría el bochorno de tener que desdecirse de todo lo que ha venido diciendo en los últimos años. Si lo tuviese, no estaría tomando nota servil a los deberes que le pone el independentismo. No rendiría honores a quien ha de responder ante la justicia”.