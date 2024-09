Feijóo alerta del "peligroso tic" de Sánchez por menospreciar al Parlamento

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, mantiene el tono duro contra Pedro Sánchez, tanto por su gestión como por sus últimas afirmaciones, y esta mañana ha vuelto a cargar contra el presidente del Gobierno por asegurar -durante el Comité Federal del PSOE del pasado finde semana- que gobernará con o sin el apoyo del poder legislativo. Algo que el popular considera que evidencia que le da "igual" lo que diga el Parlamento.

Así se ha pronunciado en una entrevista en Antena 3, en la que el popular ha alertado de que esas palabras del presidente del Gobierno "acreditan un tic muy peligroso". Tal y como ha apuntado Feijóo, esta afirmación no es más que la "clarificación de la personalidad de un presidente del Gobierno" que ha llegado a La Moncloa "después de perder las elecciones y de pactar con los independentistas el Código Penal" y que ahora "sigue siendo" presidente al obtener "una prórroga", al "pactar en el Parlamento de Cataluña también con el dinero de los españoles la Presidencia de la Generalitat".

De ahí que insistiera en esa alerta sobre el "peligroso tic" de Sánchez, criticando de nuevo que esté "ocupando las instituciones" del Estado como, a su entender, han visto con el Banco de España hace unos días al nombrar gobernador a uno de sus ministros. Además, recordó que también ha intentado "intervenir en el Poder Judicial".

"Agenda de corrupción"

Para el líder de los populares, y a tenor de esas afirmaciones del fin de semana, al jefe del Ejecutivo "no le preocupa que en el Congreso de los Diputados esté en minoría". Y no ha dejado pasar la oportunidad de recordar que está "rodeado con una agenda de corrupción, con una agenda judicial muy preocupante": "No hay ningún primer ministro europeo que esté en la situación que está el señor Sánchez", ha enfatizado.

"Le da igual lo que diga el legislativo", ha recalcado Feijóo, haciendo hincapié al mismo tiempo en que en esta legislatura ya ha perdido "más de 30 votaciones", algunas "importantes", como la relativa al techo de gasto o la relacionada con "la política de inmigración". De hecho, ha destacado que "no cumple las leyes" e "incumple el reglamento de la Conferencia de Presidentes" al no convocar este órgano desde marzo de 2022 "a pesar de que once presidentes de comunidades han pedido esa convocatoria".

Mientras, y en relación al anuncio de Sánchez de reuniones bilaterales con los presidentes autonómicos en Moncloa, Feijóo ha dicho desconocer si al final se producirán o no, aunque sí que ha querido dejar claro que "no tienen mayor recorrido, salvo intentar no discutir sobre los asuntos de España con los representantes ordinarios del Estado, que son los presidentes autonómicos".

"Lo que ha dicho la presidenta Ayuso, lo comparte todo el PP, y yo entiendo también incluso que los presidentes del PSOE aunque no puedan decirlo. Y es que para hablar de los asuntos bilaterales entre una comunidad autónoma y el Gobierno central, que afecten a esa comunidad, cuando quiera. Ahora, para hablar de lo que es de todos, convoque usted a los órganos donde están todos", ha sentenciado.