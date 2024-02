Feijóo alerta del plan de Sánchez con el BNG: "Su objetivo es hacer lo que hacen ERC y Bildu"

Las encuestas dan por hecho que el PP reeditará su mayoría absoluta en Galicia, pero el temor a la relajación y la abstención de los votantes siempre sobrevuela. De ahí que tanto Alberto Núñez Feijóo y Alfonso Rueda quieran evitar sustos y alerten de las consecuencias que puede tener darle una oportunidad a un gobierno de coalición entre el BNG y el PSOE ya que, a juicio de ambos, Galicia correría el riesgo de perder la estabilidad que tiene ahora. De hecho, Feijóo ha ido más allá y ha advertido de que Sánchez pide tanto el voto para el PSOE como para BNG y Sumar porque su "único objetivo es que Rueda no gobierne" y haya una nacionalista en la Xunta de Galicia "que dice que lo que hay que hacer es lo que hacen ERC y Bildu", en referencia a la candidata del BNG, Ana Pontón, que es aliada de los republicanos y la izquierda abertzale.

"Os puedo asegurar que el Gobierno de España es un bochorno para Europa y el gobierno de Galicia es un ejemplo para España", ha reivindicado Feijóo, que ha hecho mucho énfasis en alertar sobre las consecuencias de importar el modelo "Frankenstein" del Gobierno de España a Galicia. "Galicia no necesita más gobernantes como Sánchez y sus socios. Galicia no necesita un Puigdemont con otro nombre", ha avisado, en referencia a Pontón que marcha en todas las encuestas por delante del PSOE y, por tanto, sería la aspirante alternativa a Rueda. Si Rueda no lograra la mayoría absoluta, Pontón sería la presidenta gracias a los apoyos del PSOE. En estos momentos, el candidato del PP lidera las encuestas y mantendría la mayoría absoluta, mientras que el BNG quedaría como segunda fuerza y el PSOE, tercera. Sumar podría quedarse como partido extraparlamentario.

"En España lo que se necesitan son más servidores públicos como Alfonso Rueda y los consejeros que le han acompañado. Menos egoísmo y más generosidad. Menos frivolidad y posturitas y más responsabilidad. Menos soberanismo y más autonomismo. Menos fractura y más juntos. Menos Sánchez y más Rueda", ha clamado Feijóo en el acto en la plaza de toros de Pontevedra, talismán para el PP, porque siempre que ha organizado un acto de campaña electoral (2009, 2012, 2016 o 2020), luego ha obtenido muy buenos resultados en las urnas.

"Se sea de izquierdas o de derechas, ¿qué bien le puede hacer a Galicia que el nacionalismo traiga hasta aquí los problemas de fractura social de Euskadi o Cataluña? Ninguna. Se piense lo que se piense, ¿qué bien le puede hacer a nuestra tierra el desgobierno que estamos viviendo en España? Ninguno", ha resumido Feijóo, poniendo en alerta a los gallegos sobre lo que supondría un gobierno del BNG. En contraste, ha destacado que Galicia ha "avanzado" durante los últimos 15 años con el PP en términos económicos o sociales porque la autonomía tiene "menos paro, déficit y deuda" y "más crecimiento, exportación, infraestructuras, innovación, servicios sociales, hospitales", además de "mejores datos en educación".

"Los nacionalistas que dicen que solo quieren a Galicia, qué poco les quiere Galicia que nunca jamás han ganado unas elecciones", ha señalado el líder del PP, tras criticar que Sánchez que le "da igual los pocos votos que va a tener el PSOE" porque pide el voto para BNG o Sumar. "Después de destrozar su partido en todos los lugares de España, ahora no le importa volver a destrozar su partido en Galicia", ha zanjado.

Alfonso Rueda, en la misma línea que Feijóo, ha alertado de las consecuencias de una suma de BNG con el PSOE. "Aquí no tienen que traer modelos de fuera, que están crispando España. Aquí tenemos un modelo propio, el de Galicia, que funciona, y queremos reivindicarlo el 18 de febrero", ha señalado el candidato del PP y presidente de la Xunta.

Rueda también ha criticado a Sánchez, que no ha hecho ningún anuncio para Galicia, más allá de la subida del SMI que va a aprobar el Gobierno el martes en el Consejo de Ministros (política de impacto nacional). "Hoy ha estado en Ourense y ha vuelto a hacer lo mismo que hizo en Lugo y en todos los sitios, es decir, nada. Ni un solo compromiso, ni una sola apuesta, nada", ha enfatizado, y ha acusado al PSOE de Galicia de ser "servil" al presidente del Gobierno. "Diga lo que diga Pedro Sánchez les vale", ha zanjado.