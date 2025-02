Feijóo avisa a Sánchez de que no se puede jugar con la seguridad

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo ha mantenido este martes una reunión por videoconferencia con líderes del Partido Popular Europeo (PPE) para fijar una posición común sobre Ucrania y debatir sobre la seguridad de Europa, a la que ha asistido también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

Esta cumbre extraordinaria del PPE se ha producido un día después de la cumbre en París que organizó de urgencia el presidente de Francia, Enmamuel Macron, con la cúpula de la UE y de la OTAN y otros siete jefes de Gobierno -Pedro Sánchez entre ellos- para discutir la nueva realidad de la guerra de Ucrania. Ese cónclave terminó sin acuerdos concretos, si bien los líderes europeos coincidieron en dar un paso adelante en Ucrania y pidieron a la EEUU implicarse en su seguridad.

Feijóo ha aludido a la necesidad de que la UE cumpla sus compromisos con la OTAN en materia de defensa y ha insistido ante el resto de los líderes del PPE en que "no sirve cualquier paz", ya que debe ser "duradera y justa". "En esa paz tienen que estar Estados Unidos y la UE", ha declarado el jefe de la oposición en su intervención ante sus colegas europeos, para añadir después que han de "proteger" a Ucrania como han hecho "hasta ahora".

El PP cree que Europa debe priorizar su seguridad estratégica y por ello Feijóo ha defendido preservar el vínculo transatlántico para los intereses de la UE, así como caminar juntos en la defensa de los derechos de Ucrania, su soberanía y su integridad. En un momento en el que Europa está en "un momento trascendental", el líder del PP ha pedido que se exija más a sí misma, sin culpar a terceros de no haber hecho sus propios deberes. Por todo ello, ha indicado que la UE tiene que seguir priorizando su seguridad estratégica y su soberanía energética, según el citado comunicado del PP.

En un acto en Librilla (Murcia) tras visitar la empresa de cítricos García Aranda, S.L, Feijóo ha advertido a Sánchez de que "no se puede jugar" con la seguridad y ha subrayado que el momento clave que vive Europa con la paz en Ucrania y el debate en materia de defensa pondrá a prueba la "solidez y unidad" del Gobierno de coalición de PSOE y Sumar. Los populares desconocen en este momento si "es posible" que el jefe del Ejecutivo sea "capaz de entenderse con sus socios, tanto con sus socios en el Gobierno como con sus socios parlamentarios". "No sabemos porque es evidente que en el Gobierno no hay acuerdos y es evidente también que entre el Gobierno y los socios parlamentarios también hay divergencias. Lo que sí advierto es que no se puede jugar con nuestra seguridad, no se puede jugar con los sectores productivos de nuestro país y no se puede jugar con el prestigio internacional de nuestra nación", ha advertido.

Además, el líder del PP ha asegurado que un presidente "responsable" cumpliría sus compromisos internacionales y "no facilitaría la compra masiva de gas ruso durante la invasión de Rusia en Ucrania". De la misma manera, ha dicho que un presidente responsable "no insultaría a la administración democráticamente elegida por los norteamericanos". Feijóo considera que este momento clave servirá para ver "cuál es la solidez y la unidad del gobierno de España en estos momentos", ha asegurado que Sánchez no puede "dar lecciones de alianzas internacionales" cuando su Ejecutivo tiene "unos pactos nacionales bochornosos".

"No se puede liderar una respuesta europea a alguien que no es capaz ni siquiera de aprobar el presupuesto de su país. No se pueden urdir acuerdos globales con alguien que no es capaz de acordar dentro de su Gobierno", ha afirmado, para añadir que tampoco puede ofrecer un proyecto sólido a la UE quien "ve desmoronarse a diario" su Gobierno por los "escándalos" y la "corrupción".