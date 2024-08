Feijóo anuncia una ofensiva intensa con sus presidentes autonómicos contra la ruptura de la "caja común"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, espera que ya mañana le den el alta tras la intervención de retina a la que tuvo que someterse hace unos días y de la que continúa recuperándose. Sin embargo; eso no le ha impedido asistir con perplejidad a los acontecimientos vividos en Cataluña en de los últimos días. El presidente de los populares ha admitido que en la "España de Sánchez" no es fácil mantener la templanza al 100% y ha atribuido toda la responsabilidad de la performance de Carles Puigdemont al jefe del Ejecutivo. También ha mostrado su preocupación ante el acuerdo de investidura pactado entre PSC y ERC, porque "no pensábamos que sería posible derogar el Estado de bienestar sin hablar con ninguna comunidad autónoma" al tiempo que ha advertido de que se está derogando la Constitución", mientras el Gobierno habla de Estado federa, confederal y derivados. "Estamos viviendo un delirio y un desafío nacional" y, dijo que "no pensaba que ningún presidente del Gobierno podría llegar tan lejos" aun sabiendo que "está dispuesto a todo para permanecer en el Gobierno".

Ante el sainete de tocata y fuga de Puigdemont, Feijóo ha considerado que el fugado en Waterloo "ha vuelto a España a cobrar su pacto, su amnistía" pero el TC y el TS no lo consiente, "mientras un señor buscado por la justicia hace un discurso y se vuelve a marchar porque Sánchez lo ha permitido", insistió. Destacó que es evidente que el control de fronteras falló ya que el expresidente anunció el día que llegaba, que dice que va a hacer un mitin y convoca la hora y el sitio... el CNI "deberían de saber en qué coche ha viajado, dónde ha dormido... Pero cuando ni el ministro del Interior ni la de Defensa cumplen sus funciones", pasa lo que ha terminado ocurriendo, apuntó. "El objetivo de Puigdemont es que el Estado desaparezca de Cataluña y Sánchez está clausurando de sus funciones".

El líder del PP criticó también que el PSOE haya "aceptado el negocio de los independentistas", que consiste en quedarse con lo que se recauda y repartir la deuda. Resumió la idea que quieren los independentistas que es que "el déficit de las pensiones se reparten entre todos y lo que se recauda, se lo quedan", con el aval de los socialistas. Feijóo ha vuelto a recordar que tiene la responsabilidad de 12 comunidades autonómicas y, por ello, anunció que convocará a los presidentes autonómicos para defender la igualdad. "Tenemos un desafío nacional". "Vamos a activar todos los mecanismos constitucionales y estatutarios" para que no nos derogue un señor con ambición de poder nuestra España del bienestar y se mostró convencido de que "vamos a conseguirlo". Además, recordó que Salvador Illa es presidente de la Generalitat porque ha aceptado un "proyecto independentista".

Para que se pueda llevar a cabo el "cupo catalán", una mayoría del Parlamento tendría que dar luz verde a cambiar este modelo de financiación, algo que podría ocurrir si los socialistas en bloque dieran el aval. Sin embargo, el líder del PP cree que estamos "peor que antes del procés" porque los independentistas antes mandaban solo en Cataluña y ahora mandan en toda España y el presidente del Gobierno lo es mientras lo quieran los independentistas; la Constitución no se cumple, se ha derogado verbalmente y se está construyendo otra, también, verbalmente. "Las instituciones están tomadas por el Gobierno, no se cumplen los mandatos de la justicia... España está ante un desafío histórico y ante ellos, todos estamos llamados a ejercer nuestras responsabilidades", dijo. Por ello, volvió a apelar a los dirigentes socialistas críticos para que "esto no se apruebe en el Congreso". Consideró que el PSOE está en un momento "esencial y se juega su propia supervivencia" e insistió en que un sistema de cupo para Cataluña no cabe en la Constitución y "lo que no es posible no podemos admitirlo a cambio de nada, ni si quiera a cambio de la presidencia el Gobierno".

Mientras, Sánchez seguirá a expensas de los siete votos de Junts en el Congreso una situación que se le puede complicar después de haber firmado su preacuerdo con ERC. Por ello, y ante la posibilidad de que el presidente del Gobierno cruce su último límite con un referéndum, Feijóo advirtió de que a todo lo que ha dicho Sánchez que no haría, lo ha hecho. "Sánchez suele engañar a los independentistas. Engañó a Puigdemont con una amnistía engañosa, que también quiera engañarles con el cupo", pero alertó que "no hay líneas rojas en nuestro país" y por ello cree que intentarán materializar un referéndum y habrá que ver de qué manera lo ejecutan. Aun así, Feijóo garantizó que la prioridad del PP no es estar en el Gobierno sino mantener la estabilidad y la solidaridad en la nación española "cueste lo que cueste" y "nos reafirmamos en ello".