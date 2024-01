Feijóo acudirá a la justicia y pedirá protección a la UE ante la "matrioska" ley de amnistía

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dio la réplica final al debate de la ley de amnistía que se debatía en el Congreso donde advirtió de que el Gobierno está "con respiración asistida".

De manera estratégica, el PP retiró sus enmiendas parciales a la ley de amnistía, una veintena con la que pedían derogar todos los artículos de la norma, con el objetivo de que Feijóo cerrara el debate después de haber escuchado al resto de los grupos y tras saber cómo quedará finalmente en el texto la amnistía de los delitos de terrorismo.

Feijóo tildó la ley de amnistía que el PSOE y sus socios llevaban al Congreso como la que hace "que Pedro Sánchez siga de presidente del Gobierno" por lo que la tildó de "fraude". "La humillación es constante, cada día, cada votación es un calvario", dijo, al tiempo que advirtió a los socialistas de que "le han cogido la medida" al jefe del Ejecutivo. "Caretas, fuera", le espetó a la bancada socialista recordando que hay que concluir que en el PSOE ya no hay dos almas sino que a veces duda de que haya una. "¿Cuánto tiempo van a aguantar esta humillación diaria, a su historia, a la dignidad de cada uno de ustedes?". Feijóo denominó a Miriam Nogueras (Junts) como "la diputada que manda en esta Cámara" y recordó que había hecho referencia directa a los jueces a los que había llamado "prevaricadores" mientras "el ministro de Justicia y el Gobierno lo que han hecho es callarse".

El líder del PP recordó que Junts había retratado a Sánchez y a todo el PSOE y que, el presidente del Gobierno "no tiene ningún problema en hacer lo contrario a lo que prometieron y tampoco en decir a los ciudadano que somos ciudadanos de segunda". Por ello, dirigiéndose a cada uno de los ministros y los socialistas, Feijóo les dijo: "Ustedes mantienen el despacho gracias al expresident Puigdemont, también su sueldo". Pero, les avisó de que, "cuando -el fugado en Waterloo- diga colorín colorado, no les quedará nada". Cada día, hasta llegar a hoy "esta enmienda ya es la matrioska rusa que ha entrado en el Congreso de los Diputados".

"¿Se piensan que el poder legislativo no tiene límites? ¿que esto no es un Estado de derecho?". Feijóo reprochó a los socialistas que consideren que hay un terrorismo "light". "¿Se referían a esto con hacer cosas chulísimas?" Además, incidió en que no hay terrorismo bueno o malo sino que todos violan los derechos humanos. "Cuando decía que los policías habían sufrido una violencia imperdonable, o cuando decía que Junts era derecha xenófoba... ¿En qué punto de la fachosfera estaba Sánchez?", preguntó de nuevo. Para el líder del PP los virajes de Sánchez "son cómicos y cósmicos". "Su voto no será delito, pero no tendrán perdón" al tiempo que les subrayó que "la historia no les amnistiará a ustedes".

También el líder del PP se dirigió a Bildu a quienes echó en cara que se refieran a los delitos cometidos por los CDR considerando que "eso no es terrorismo". "¿Lo suyo tampoco es terrorismo? Este es un buen precedente para las condenas" y les reprochó que no muevan "ni una ceja. ¡Calienta que sales!", apuntó empleando al argot deportivo.

Feijóo se dirigió a Nogueras y le preguntó si renuncia a la independencia o sigue por la vía unilateral. Para ello, le recordó que solo tendrá un candidato: "Sánchez. Yo, no".

Sánchez, quien quería hacer historia "ya tiene su obra" porque, aseguró que ha pasado de "querer poner a disposición judicial a Puigdemont y ahora le pone alfombra roja". "Se fue en un maletero y llegará en el Falcon". Aun así, avisó a los independentistas de que "no sería la primera vez que se sientan a negociar con ustedes y el Gobierno les pincha el teléfono".

Feijóo sabe que la votación estaba, una vez más, en manos de Junts y que "no han aprendido nada" -los socialistas-. Auguró que "volveremos a ver ministros haciendo juegos malabares, la amnistía seguirá ahí, donde empezó, siendo corrupción. Ahora acoge terrorismo y en breve será alta traición". Por ello, Feijóo anunció que, como grupo mayoritario "acudiremos a la justicia, buscaremos la protección de la UE y seguro que la conseguiremos; daremos voz en el Senado a todos los que han pretendido callar y devolveremos al país de la decencia moral".

El líder del PP afirmó que seguirá defendiendo las banderas de la libertad, la igualdad y la solidaridad, banderas que dijo, "ya no les pertenecen".