Junts mantiene en el aire su voto sobre la amnistía, pero ERC se desmarca: "No va de Puigdemont o Rovira"

La ley de amnistía está sobre el alambre y ha generado un choque entre los dos partidos independentistas. Junts sigue en el "no" porque exige más cambios para garantizar que beneficia a Carles Puigdemont mientras Esquerra sí está a favor de que se apruebe tal cual está. Además, los republicanos han elevado el tono frente a los posconvergentes porque no conciben que puedan acabar tumbando la norma. "Esta amnistía no va de Carles Puigdemont o Marta Rovira. Va de las 1.500 personas que tienen su vida en tela de juicio porque el estado esta reprimiendo", ha espetado la republicana Pilar Vallugera, en su intervención durante el debate en el Congreso.

Previamente, había intervenido la posconvergente Míriam Nogueras, quien ha lanzado advertencias al PSOE. "Si no se avanza en la resolución del conflicto, no se está cumpliendo el acuerdo", ha señalado Nogueras, en referencia a que si no sale adelante la amnistía tal y como ellos quieren, la legislatura también puede quedar en riesgo. Junts quiere introducir varias enmiendas a la ley para amnistiar el terrorismo y evitar que haya causas judiciales que se queden excluidas de la medida de gracia. Entre esas causas está el caso Tsunami, caso Voloh u Operación Judas (CDR), que afectan a Puigdemont o Rovira.

Nogueras ha endurecido el tono este martes y ha equiparado al PSOE y PP. "No encuentro otra explicación a la posición de los señores socialistas que no sea la misma que la del PP. No están preparados para romper con el franquismo, un franquismo que saben que está instalado en muchas instituciones del Estado y solo depende de su voluntad de erradicarlos", ha afirmado Nogueras.