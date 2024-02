Feijóo asegura que "si los españoles se unen en torno al PP se acaba el proyecto de Sánchez y sus socios"

El PP ha reunido hoy al Comité Ejecutivo Nacional donde han analizado, esta vez en clave nacional, los resultados obtenidos en las elecciones del pasado 18 de febrero donde los populares gallegos consiguieron revalidar la quinta mayoría absoluta con 40 escaños y más de 700.000 votos.

La Ejecutiva recibió al presidente electo de la Xunta, Alfonso Rueda, en pie con aplausos y al ritmo de la canción que ha sonado a lo largo de toda la campaña, el "Xuntos, máis fortes" de Juan Pardo que empleaba Manuel Fraga en sus actos ahora versionada por Familia Caamagno.

Todo el PP se volcó con Galicia en estos comicios por lo que, el líder del PP, Alberto Núñez Feijoo, agradeció la "tranquilidad" con la que podrá vivir la tierra gallega. Destacó el protagonismo de Rueda y el enorme respaldo logrado, una "gran victoria" que, dijo, "no tiene más comentarios y más causas que el tesón, el trabajo, la dedicación, la valentía, y las ganas de ganar con una mayoría incontestable". Feijóo también puso en valor la trayectoria de Rueda en la administración gallega y, previamente, quien orientó la política municipal en los ayuntamientos a los que sirvió como funcionario de carrera en el cuerpo de interventores y secretarios. "Es un gran líder", dijo, además de ser capaz "de no fallar nunca y conseguir los resultados esperados, siempre". "Alfonso, te mereces esta victoria".

Unas horas después del éxito del PP gallego, Feijóo hizo dos consideraciones sobre el resultado y el escenario político que se abre a partir de ahora donde, además, hay por delante unas elecciones vascas -que podrían ser en abril- y las europeas que serán el 9 de junio.

"Galicia eligió", y lo hizo, dijo, a través del voto en urna, libre, como expresión de confianza del ciudadano a una formación política a pesar de tener enfrente "una amalgama llena de mentiras, manipulación e interés de dividir a gallegos del resto de los españoles"; sin embargo, Galicia, aseguró, eligió "unión y estabilidad". E líder del PP destacó cómo, que en estos últimos días, se vieron las "peores artes del sanchismo" donde apoyaron al nacionalismo. "Nunca habíamos visto a un partido dispuesto a inmolarse para que no gobierne el PP". También señaló el interés que hubo por "atacar y atacarme como expresidente de Galicia". "Si querían que las elecciones gallegas fueran un plebiscito o que Galicia validara su modelo; ahí tienen el plebiscito y el fracaso rotundo del modelo sanchista". También lanzó un mensaje a los que compran el relato del Gobierno y le critican más al líder del PP que a Sánchez: "Son muy útiles" al propio Sánchez, y "nada útiles a los intereses de la alternativa" un mensaje para Vox aunque no hizo referencia expresa la partido.

Feijóo prefiere entender el resultado como una victoria en Galicia y de España, con la idea de que existe "una forma mejor de hacer política y que ese es el camino trazado". "España no está destinada a ser condenada por partidos que no creen en ella o como único objetivo son aquellos que no creen en el poder".

Consideró que ahora "la izquierda fía su suerte en decir que, en el PP somos como ellos", donde, apuntó, "mienten sobre lo que decimos, sobre lo que hacemos o sobre lo que supuestamente pensamos. Necesitan interpretar las voluntades ajenas porque se avergüenzan de lo que han hecho". "Me repugna que el único principio del presidente del Gobierno sea mantenerse en el poder. Nunca, nunca seré como Sánchez y me alegro de que esta forma de hacer política haya sido derrotada con contundencia en mi tierra. Me alegro de que la verdad prevalezca sobre la mentira".

Insistió en los resultados obtenidos en Galicia donde BNG y PSOE no han llegado al 76% del resultado mientras Sánchez abandonó a su suerte a su propio partido, llevándoles a la "irrelevancia absoluta" en la comunidad gallega. "Sánchez se ha acorralado a así mismo. Buscando crear muros ha encerrado al PSOE en su propio muro". Se mostró convencido de que "tiene las de perder" porque los gallegos han sido los primeros que han castigado la mentira y han valorado la verdad, y han premiado al PP".

Desde la renovación del PP hace ya dos años, momento en el que se convocó un congreso extraordinario, que hizo que Feijóo se hiciera con la presidencia de los populares, el partido ha ganado unas elecciones generales, 48 escaños más, la mayoría absoluta en el Senado, y aglutina siete gobiernos más que cuando llegó. "Estoy muy orgulloso de los 13 presidentes autonómicos, del vicepresidente de Canarias y de los que son presidentes con mayoría absoluta". Sánchez tiene uno, pero no sé si lo considera compañero", en referencia a Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha.

Feijóo dijo que hacer crecer la idea que en la España de hoy hay que ser independentista para conseguir algo de Sánchez es una "irresponsabilidad". Y es que si el PSOE ha decidido ser "solo la muleta de los independentistas, es su problema. Si ha decidido ser subalterno de todos los que quieren que le vaya mal a nuestro país, es su problema". Garantizó que los españoles pueden contar con el PP que, dijo, "es la única alternativa" al desgobierno, la "única alternativa para la España constitucional" porque "lo que está en juego es la España de iguales".

Se mostró convencido de que el PP es el "principal motor democrático de nuestro país". Garantizó que el PP "no traicionará nunca la esperanza de los españoles. La honraremos para que toda España pueda celebrar lo que ayer celebró Galicia".