Feijóo asegura que "estamos ante un Gobierno podrido" y cree que Aldama "lo sabe todo"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha hecho este martes una crónica "lo más ajustada posible a la realidad" sobre los casos de corrupción que acechan al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al PSOE y a su Gobierno. "Estamos ante un Gobierno podrido" ha subrayado.

En una entrevista en Es Radio, el líder de los populares ha indicado que no habían citado aún a Pedro Sánchez a comparecer en la comisión de investigación del Senado del "caso Koldo" porque "yo estaba convencido de que había indicios de que había más cosas" como se han ido sabiendo en los últimos días. Se ha conocido que sí conocía a Víctor Aldama, que acude a su restaurante a celebrar el cumpleaños de José Luis Ábalos. "Solo tiene que preguntarle, si no, a su mujer; no podríamos haberle preguntado por todo lo que estábamos sabiendo", apuntó. Reconoció que al PP quien les interesa es "el señor 1 de la trama" y que todos los demás, aunque están implicados once ministerios, entre ellos el de Interior en el que Grande-Marlaska he intentado controlar la investigación de la UCO, se dio un chivatazo, etc. no son los principales. Asimismo, ha apuntado que "Sánchez depende de lo que diga Aldama, Koldo, Ábalos y Puigdemont" por lo que ha insistido en que la mejor salida del jefe del Ejecutivo es que convoque una rueda de prensa, diga la verdad y dimita.

Feijóo ha recordado que él trabajó en el ministerio de Fomento hace años y se preguntó cuando se enteró de la trama de las mascarillas que qué habrían hecho en un Ministerio, que es el primer inversor del Estado, con el que era el número dos de Sánchez. "Yo no me creía que el problema de Ábalos y Sánchez era solo las mascarillas. Pensé que estábamos ante una trama" donde ha recordado que se han ido conociendo la presencia de todos los protagonistas de la trama en el caso Delcy. "Pensé que si se le dejaba trabajar a la UCO, si se instruye el sumario, la mascarilla es lo primero que sabemos pero veremos cuántas cosas hay detrás. Jamás hemos tenido a un presidente del Gobierno tan cercado por la corrupción" en nuestro país.

También ha hecho referencia al "caso Errejón" donde ha apuntado que es "una jaula de grillos" dando, además, tres versiones diferentes y ha apuntado que no son hechos que afecten solo a Sumar sino a todo el Gobierno.

Feijóo ha asegurado que el PP está preparado para "cualquier acontecimiento y supuesto" que van desde unas elecciones próximas, a que intente aprobar el presupuesto. "Estamos preparados para todo" porque "el PP no puede esperar a que Sánchez deje de delinquir para que comencemos a hacer propuestas y explicar a los españoles que hay otra forma de gobernar". "Es evidente que el presidente del Gobierno no tiene principios ni moral. Sigo pensando que Aldama sabe todo, si tiene negocios Sánchez o no, los negocios de la mujer, o la vinculación del partido".