Feijóo advierte: "Nos esperan semanas de negociaciones oscuras"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo compareció en rueda de prensa tras su reunión con el Rey dentro de la segunda ronda de consultas después de su investidura fallida en la que, recalcó, quedó a tres "síes" de conseguir para ser investido presidente -contabilizando el voto que la presidenta del Congreso, Francina Armengol consideró nulo de manera arbitraria y que ha recurrido-.

Feijóo calificó la conversación con el Rey de "fructífera" y le dio opinión sobre algunas cosas que le preguntó el monarca y otras que no le preguntó pero que el líder del PP le quería trasladar. Le dijo dio a conocer su "absoluto respeto" a la decisión que tome "pese a todos los que no respetaron la propuesta del Jefe del Estado" cuando le propusieron a él. "Cuenta con el apoyo inequívoco del principal partido de España, y así se lo he trasladado".

El líder de los populares indicó que hoy Sánchez cuenta con "menos apoyo de los que contaba hace un mes" por lo que acredita que su candidatura, en su caso, "tiene de inicio menos respaldo parlamentario de la que tenía entonces". El líder del PP destacó que esto es un "hecho relevante" que lleva a trasladar tres incoherencias: la de las críticas que vinieron desde el PSOE por tener 172 apoyos mientras Sánchez no llega ahora a 130. Otra es que, de nuevo, "los posibles socios de Sánchez no aceptan la legitimidad de la monarquía parlamentaria". Además, mientras Sánchez criticó los acuerdos de investidura de Feijóo "uno con los electores –tras ganar-, con Vox, con CC y con UPN. Apuntó que, sin embargo, la candidatura de Sánchez se sustenta "en una derrota".

En cuanto a si acudirá a la llamada de Sánchez si se produce, Feijóo indicó que irá aunque ya lo que quiere, se lo ha dicho ya en el Congreso con "un diputado interpuesto -en referencia a Óscar Puente-. "No creo que tenga muchas novedades que decirme". "Cuando un señor no tiene el cuajo para contestar en una sesión de investidura y cuando no tiene los apoyos, ya queda todo dicho".

La "subasta y el teatro"

Feijóo advirtió de que durante todo este tiempo se han llevado a cabo "negociaciones opacas" de una candidatura que, además, se sustenta en una "amalgama de partidos bajo las siglas de Sumar y también de la amalgama de independentistas que quieren vulnerar el estado de derecho". Se trata, según la denominó el líder del PP de una "presunta mayoría negativa" a la alternativa del PP que ganó las elecciones, "negativa a la Constitución y negativa al Estado de Derecho y a los españoles. Es una coalición de intereses de todos los que han perdido las elecciones que cobija a partidos diametralmente opuestos".

También, el líder del PP alertó que en los próximos días nos espera "la teatralización de la política donde habrá exigencias, enfados, tensiones, falsas rupturas y acuerdos y muchas mentiras". Y es que "se hablará más de cesiones y sillones que reformas, donde no habrá institución gubernamental, principio democrático o compromiso electoral que no sea susceptible de ser subastado".

Dentro de las mentiras indicó que están los que dirán que "no le han dado su apoyo cuando ya se lo han dado hace semanas. Mentirán los que han dicho que sin referéndum o amnistía no habrá investidura, mentirán los que han dicho que son líneas rojas que nunca atravesarán, donde todos cederán algo para encubrir lo que ya está prácticamente cerrado ahora", sentenció. Y es que para Feijóo el pacto de Sánchez con sus socios ya está cerrado desde hace tiempo tanto con Sumar como con ERC. Augura que EH Bildu y BNG le darán "gratis" el apoyo. Sin embargo, avisa de que "aquí lo que importa es lo que tenga que decir Puigdemont. El director de la España contemporánea es Puigdemont y debemos tener la humildad para aceptarlo".

Feijóo dijo que hay un candidato que, tras descalificar de forma "contundente y grosera" a otro candidato, ha acreditado que tiene menos apoyos y sentenció: Será el "peor gobierno de los últimos 45 años". Apuntó que puede haber nuevas elecciones pero eso lo decidirán "los de siempre": Independentistas y Puigdemont. "Sánchez es un actor de reparto en una obra que dirige Puigdemont. Puede darle un Óscar a actor principal o secundario. Sería ideal que para que la investidura no se considere un teatrillo sería bueno que los españoles volvieran a hablar. Es más digno unas elecciones, pero no dependerá de lo que yo quiera sino de Puigdemont".

Movilización

El presidente de los populares garantizó que seguirá defendiendo aquello "en lo que creemos", que está forzando al resto de partidos a retratarse sobre la amnistía y "veremos cuál es la respuesta final" y ahí ya está la primera actuación de la respuesta democrática del partido. Además, garantizó que seguirá actuando "como lo que somos, la primera fuerza política de España" ante la inseguridad que vamos a vivir. Por ello, subrayó que "habrá una enorme defensa de la igualdad, de la democracia y la ley" demostrando que es posible "una política distinta para las mayorías" y no una "constelación de minorías" para mantener un sillón. Por ello, prometió que pondrá todos los recursos del PP "al servicio de la igualdad" además de toda la legitimación que le otorgaron las urnas en la defensa de la igualdad y de los intereses generales de nuestro país trasladando así un mensaje de confianza y tranquilidad. "No les vamos a fallar".