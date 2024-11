Feijóo amaga con la moción de censura tras la declaración de Aldama: "Estamos ante el caso Sánchez"

Alberto Núñez Feijóo no ha dudado ni un minuto en salir a reaccionar de inmediato a la declaración ante el juez de Víctor de Aldama, una de las figuras principales del "caso Koldo", quien ha implicado al presidente Pedro Sánchez y a sus ministros, además de Santos Cerdán, en sus actividades. "Estamos ante el caso Sánchez y ante este supuesto, toca actuar", ha señalado, rotundo, y ha amagado ya con una moción de censura, aunque ha reconocido que todavía no tiene los votos suficientes. No obstante, ha tanteado a los socios del Gobierno.

"No tengo los votos para cambiar este Gobierno, pero si alguno de los socios quiere acabar con esto, estoy a disposición para abrir una nueva etapa en nuestro país", ha señalado Feijóo, sondeando a todos los socios de Sánchez. El líder del PP considera que estamos en una situación de "punto final". "El Gobierno apesta a mentiras y a corrupción, lo dicen las caras de los diputados socialistas", ha añadido el líder del PP, quien también ha reconocido que los socios no desbancan a Sánchez porque están ante el presidente "más débil" y "más chantajeable" que ha tenido la democracia española y, por tanto, pueden obtener más rédito.

"Es todo sumamente escandaloso. No puede ocultarse en el miedo a la ultraderecha ni negarlo todo porque su palabra no vale nada", ha añadido Feijóo, quien ha recordado que José Luis Ábalos empezó diciendo que "todo es mentira" y ahora "está ya imputado en el Supremo". "Una persona con un mínimo de decencia debería de dimitir, marcharse y dejar en paz a los españoles. Lo dijo él mismo en su discurso de la moción de censura en este Congreso de los Diputados", ha afirmado Feijóo.

De esta manera, Feijóo ha obviado las advertencias del PSOE de que iban a impulsar acciones judiciales contra el PP si hacían uso de las declaraciones del comisionista De Aldama ante el juez. Los socialistas, nerviosos por las revelaciones de una de las figuras centrales en el "caso Koldo", han optado por el uso de amenazas para frenar al PP.

De Aldama ha revelado el supuesto pago de comisiones a Ábalos y Santos Cerdán (15.000 euros) o sus contactos con el propio presidente del Gobierno y Begoña Gómez.