Feijóo defenderá ante su Ejecutiva la alternativa del PP ante un Gobierno "cercado por la corrupción y los escándalos"

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha convocado este lunes la reunión del Comité Ejecutivo Nacional en el que retratará "un Gobierno en llamas" y "cercado por la corrupción y escándalos" como el "caso Errejón", en el que culpan a la vicepresidenta Yolanda Díaz de "encubrir" el comportamiento de su hasta ahora portavoz parlamentario en el Congreso. "La alternativa del PP ha de abrirse paso cuanto antes porque hay un clima de putrefacción insoportable en torno al Gobierno, cercado por la corrupción y los escándalos", han asegurado a Ep fuentes de la dirección nacional del PP, que han descartado la vía de la moción de censura alegando que no cuentan con apoyos parlamentarios en este momento.

En dicha reunión, que estaba programada antes de que saltara la dimisión de Íñigo Errejón, el jefe de la oposición buscará visualizar la "alternativa" del PP, centrada en los problemas de los ciudadanos -como la vivienda o la conciliación- frente a un Gobierno cuya prioridad es "tapar" los "escándalos" que le rodean.

Fuentes de la dirección del partido recuerdan que "llegaron al Gobierno de la mano de una moción de censura para liderar la lucha contra la corrupción y además plantearon que serían el Gobierno más feminista de la historia". Pero no solo será el "caso Errejón" sino también es el "caso Sánchez". Según apuntan las mismas fuentes el presidente del Gobierno "está rodeado de corrupción" y subrayan que es "el 1 para toda la trama corrupta", como advirtió el presidente del PP en su comparecencia en el Congreso en la que reclamó la dimisión del presidente del Gobierno después de que el juez pidiera al Supremo la imputación de su exministro y exnúmero dos en el PSOE, José Luis Ábalos, por su "papel principal" en la "trama Koldo".

Pero los ataques de Feijóo no se dirigirán solo a Pedro Sánchez, sino también a la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, a la que desde el PP acusan de "encubrir" y "ocultar" los comportamientos de Errejón, al que nombró portavoz parlamentario de Sumar en el Congreso el pasado mes de enero y del que se preguntan no le propusieron para ministro porque ya conocían estas acusaciones y lo callaron. En el PP recuerdan que hay denuncias contra Errejón que se remontan a 2021 y, pese a ello, Díaz decidió meterle en las listas electorales y, más tarde, darle la portavocía del Congreso, tras la marcha de Marta Lois a Galicia para encabezar la lista de Sumar en los comicios autonómicos. "Lo sabían en el equipo técnico de Sumar. Y lo han tapado", advierten desde el PP al tiempo que consideran que Yolanda Díaz debe "asumir responsabilidades políticas" por este caso porque, según subrayan, "conocerlo y no denunciarlo te convierte en cómplice".