Feijóo desoye el aviso de Vox y garantiza que los territorios donde gobiernan participarán en el reparto de menores migrantes

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha vuelto a ignorar la advertencia del líder de Vox, Santiago Abascal de romper los gobiernos autonómicos si acoge a menores no acompañados (Menas) y ha confirmado que las comunidades autónomas en las que gobierna su formación participarán en el reparto de los menores extranjeros no acompañados hasta alcanzar su "capacidad" máxima.

En una intervención ante los medios tras reunirse con sus diputados en el Parlament de Cataluña, Feijóo fue preguntado por las palabras de Abascal, que avisó este lunes de que se "considerarán rotos" sus gobiernos de coalición con el PP que no usen todos los medios "políticos y legales" para evitar la distribución de Menas en los territorios en los que gobiernan en coalición.

Sin embargo, el líder del PP ha vuelto a confirmar que los gobiernos autonómicos liderados por el PP realizarán la misma "práctica" que se ha empleado en los últimos años: ser "solidario" en la recepción de menores, "siempre" y cuando exista una "capacidad" para acogerlos y "cuidarlos" porque "nadie puede dar lo que no tiene". "En consecuencia", añadió, "las comunidades autónomas pondrán a disposición del Gobierno central y sobre todo del Gobierno de Canarias su capacidad para atender a los menores", a pesar de las declaraciones de Abascal.

Feijóo ha incidido también en que la crisis migratoria que vive Canarias es consecuencia de la inacción del Gobierno, que "ni tiene política migratoria ni soluciona, sino que crea este tipo de problemas y tiene abandonadas" a las comunidades, con las que "no habla" ni "se reúne".

No obstante, apuntó que la Conferencia Sectorial que se celebrará este miércoles en Tenerife será una "primera reunión para ver cómo se aborda el problema" que, frente a las declaraciones de Abascal y las pretensiones del Gobierno, "siempre se ha abordado de la misma forma". "Dentro de la capacidad instalada de los centros de menores en las comunidades autónomas, las comunidades son solidarias y reciben a los menores. Fuera de sus centros y fuera de la capacidad instalada, me imagino que tendrán dificultades para poder atender a los menores como se merece", zanjó Feijóo.