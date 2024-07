Abascal romperá los pactos autonómicos con el PP si acepta la distribución de menores migrantes

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha avisado este lunes que desde su formación dará por "rotos" todos los gobiernos autonómicos con el PP si desde los esas comunidades no utilizan "todos los medios políticos y legales" para evitar la distribución de menores migrantes. El líder de Vox ha concretado que, cuando se rompe un gobierno "se sale del Ejecutivo". "La posición está clara, he dicho todas las palabras que quería decir, me vale con decirlo una vez". Ha indicado que no ha hablado con la dirección nacional del PP sobre este asunto porque "no contesta a nuestras cartas de colaboración y su respuesta es el silencio o los acuerdos con el PSOE". "No vamos a aceptar en las comunidades donde nosotros gobernamos ningún tipo de reparto".

Abascal ha vinculado el aumento de la delincuencia con la inmigración ilegales y ha subrayado que, si el PP y sus gobiernos autonómicos aceptan el reparto de estos menores, Vox romperá los pactos y abandonará esos Ejecutivos. “No vamos a colaborar con la estafa del señor Feijóo” y “se considerarán rotos todos los gobiernos regionales que no utilicen todos los medios políticos para evitar distribuir la inseguridad en el resto de España”. Además, ha avisado de que si el PP quiere sentarse a pactar con Sánchez sobre este asunto “que nos lo diga ya” porque "no seremos cómplices de los robos, machetazos y violaciones", ha sentenciado durante la rueda de prensa posterior al la reunión del Comité de Acción Política de Vox. Asimismo, ha denunciado el hartazgo de los españoles ante la inseguridad de la inmigración ilegal y descontrolada, que han provocado el PP y el PSOE, al optar por la legalización de medio millón de ilegales, en una política de "efecto llamada".

Y es que, ha recordado que este tipo de episodios se están produciendo de manera reiterada y “casi siempre a manos de los mismos”. Para ello ha recordado algunos de los episodios que se han producido en los últimos días: desde la brutal violación a una joven a manos de un inmigrante marroquí en Sevilla, los disparos de un joven contra otros tres -pertenecientes a bandas latinas- en una pizzería de Delicias,robos en las carreteras,un grupo de marroquíes agrede e intenta robar a un hombre en una céntrica calle de San Sebastián, acorralándole, la violación en Marbella de una joven por parte de otro magrebí tras perseguirla hasta su portal y reducirla mediante el mataleón... Es “el pan nuestro de cada día, lo que han traído a España el PP y el PSOE", e insistió en que "de ninguna manera vamos a ser cómplices de una inmigración ilegal”, dijo.