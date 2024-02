Feijóo dice que Sánchez mostraría interés por el campo "si Nogueras fuese agricultora o Puigdemont fuera en tractor"

El PP mantiene su ofensiva y "marcaje" al Gobierno por la crisis del campo . Un día después de que los agricultores sacaran sus tractores a la calle, una protesta que hoy también contínua, y después de que los populares presentaran un plan de choque con medidas que pretenden implementar en las comunidades donde gobiernan, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo trató de acorralar a Pedro Sánchez a quien acusó de estar más preocupado de la ley de amnistía que de todos los problemas que afectan de manera directa a los españoles.

Feijóo pidió a Sánchez que escuche más a la agricultura porque "no aguanta el dogmatismo ambiental de su Gobierno".Destacó que el problema de los agricultores "no solo está en Bruselas sino en las bancadas de su Gobierno" y criticó las declaraciones del Ejecutivo que ha llegado a decir que desperdician el agua, que el Pacto del agua puede esperar, que no se puede bajar el IVA a carnes, conservas y pescado, que el lobo merece más protección que las cabezas de ganado o que no podemos comer ternera. "El problema es que usted" y consideró que "solo mostraría interés real por el campo si la señora Nogueras fuese agricultora o el señor Puigdemont estuviese sentado en el tractor"; una frase que no pudo decir entera porque se le acabó el tiempo de réplica.

El líder de Vox, Santiago Abascaladvirtió de que la rebelión de los tractores detendrá "su traición al campo español que ya está en pie de guerra". Acusó al presidente del Gobierno de "traicionar al sector primario en Bruselas" y llevar a cabo "un plan de despidos masivos, inexorable, masivo y silencioso, no sólo para el sector primario sino para la industria y el transporte" a través del Pacto verde, la transición ecológica y la Agenda 2030 constituyen "una amenaza de muerte para el campo español".

Ante las críticas de la oposición, el presidente del Gobierno se ha comprometido a fortalecer la Ley de la Cadena Alimentaria, implementar la reciprocidad en las condiciones de importaciones agrícolas -las conocidas cláusulas espejo-, simplificar la Política Agrícola Común (PAC) y facilitar la adaptación a la normativa europea. Sánchez ha dicho que el Ejecutivo está con el campo "en palabras y hechos", gracias a sus políticas "desplegadas en estos últimos cinco años". El presidente del Gobierno ha recordado los 4.000 millones de euros destinados en 2022 para hacer frente a adversidades como la sequía, el alza de los precios de la energía o los seguros agrarios; o los 6.800 millones de la nueva PAC, de los que más de 4.000 son en ayudas directas. Al líder de Vox le ha recriminado que "quizá no se haya enterado de lo que hemos ido aprobando en el Congreso para defender al sector primario" y le ha recalcado que estas medidas se han tramitado "en contra de su partido".