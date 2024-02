Ofensiva del PP para cercar al Gobierno con el campo: "Vamos a protegerlos"

El PP prepara una ofensiva contra el Gobierno de Pedro Sánchez por su "silencio" e "inacción" ante la crisis que vive el campo, en la que implicará también a sus gobiernos autonómicos.

A mediados de enero, Feijóo reforzó a su "consejo de ministros" en la sombra y, tras un retiro de 48 horas en Toledo, los populares fijaron una estrategia de "marcaje" al Ejecutivo donde no piensan dejar ningún flanco sin cubrir y llevar a cabo una oposición «sin cuartel» para ser más útil al ciudadano y fijarse en muchos de los problemas que importan y se están dejando de lado por las exigencias venidas de Waterloo.

De aquel cónclave del PP salieron varias «líneas de ataque» donde el partido apostó por arrebatar a la izquierda banderas como la del ecologismo, el feminismo o la igualdad, entre otras. El campo va a ser también uno de los elementos con los que el PP ejercerá una respuesta "intensa" y "marcaje" al Gobierno. Consideran que "hay un vacío de gestión con un Presidente centrado en su supervivencia, que pasa por contentar a Puigdemont, y que no tiene ojos para el campo". Esta bandera la va a liderar el PP y no piensan dejar que se la apropie Vox. "No vamos a dejar que otros se apoderen de este espacio. El PP es un partido de tradición rural y vamos a protegerla. Feijóo proviene de Galicia un territorio donde el campo y la ganadería son muy importantes y le preocupa.

Por ello, destacan fuentes del partido que "seguiremos escuchando a los agricultores y ganaderos en sus reivindicaciones y estaremos a su lado. El campo sentirá cerca al PP, que mostrará la sensibilidad de la que carece el Gobierno", afirman.

Ofensiva Parlamentaria

Los populares ya han lanzado la primera ofensiva parlamentaria sobre este asunto pidiendo la comparecencia en las dos Cámaras del ministro de Agricultura, Luis Planas; del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares y del titular de la cartera de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente. "Ante la inacción del Gobierno, pedimos explicaciones y sensibilidad para buscar soluciones". Los populares critican la actuación del Ejecutivo que consideran que está centrado en "contentar" a sus socios mientras hay un "vacío de gestión" y guarda "silencio" ante ataques como el de la exministra socialista francesa de Ecología Ségolène Royal contra los productos "bio" españoles, después de asegurar que son "falsos e incomibles". En este contexto, la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, se reunió ayer en Sevilla con el presidente de la Asociación de Productos Ecológicos a quien expresó el respaldo del PP a los productos españoles ante los ataques que se están produciendo, destacan fuentes populares. También los diputados del Grupo Popular preguntarán por qué medidas ha tomado el Gobierno en defensa de los agricultores españoles desde el estallido de las protestas en Francia.

Será el lunes cuando el PP reunirá en la sede nacional de Madrid a los consejeros de Agricultura de las comunidades autónomas donde gobiernan para coordinar la respuesta a las demandas del sector. El martes, Paloma Martín llevará también la situación de los agricultores a las sesiones de control del Senado y preguntará por al ministro de Agricultura sobre las medidas que piensa adoptar.

Este jueves, los agricultores de toda Europa pidieron en una gran tractorada en Bruselas poner fin a los acuerdos de libre comercio y garantizar precios justos para el campo. Más de un millar de tractores participaron en esta convocatoria que impulsó la Coordinadora Europea Vía Campesina (ECVC) en las calles de la capital belga. Paralelamente, las organizaciones profesionales agrarias mayoritarias, Asaja, COAG y UPA, acordaron retomar el calendario de movilizaciones para reclamar un plan de choque que recoja medidas tanto a nivel europeo, como por parte del Gobierno de España y de las comunidades autónomas. Precisamente, con dichas asociaciones se reunieron la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible y la secretaria general del partido, Cuca Gamarra, a quienes expresaron el apoyo del campo español y analizaron la situación del sector en plena crisis en Francia.

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha mostrado su contundente crítica contra la "inacción" del Gobierno con los agricultores y ganaderos y reclama a Sánchez sensibilidad y soluciones ante los problemas de este sector. "Somos el partido de agricultores, pescadores y ganaderos y seguiremos comprometidos con sus demandas", aseguró.