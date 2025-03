Feijóo exige a Sánchez convocar elecciones ante "una legislatura que no existe"

Un contundente Alberto Núñez Feijóo ha reclamado desde Europa al presidente del Gobierno que dimita y convoque elecciones generales si no es capaz de lograr una mayoría para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado.

Un mensaje del líder de la oposición que llega después de que el Gobierno ya haya transmitido su renuncia a presentar en el Congreso de los Diputados unas cuentas públicas, a pesar de que se marcó el objetivo de hacerlo en el primer trimestre del año. "Si usted no tiene presupuesto, usted tiene que convocar elecciones", ha afirmado el líder popular en una rueda de prensa en Bruselas.

"Lo que no puede ocurrir es que en España no tengamos presupuesto en esta legislatura y estemos con las cuentas de una legislatura que está extinguida, que no existe", dijo el presidente Feijó tras la reunión del PP europeo, previa al Consejo Europeo que tratará el gasto en Defensa, después de que la Comisión Europea haya planteado un plan para rearmar Europa.

El presidente del PP relató ante los princiaples socios europeos y la propia presidenta de la Comisión Europea, Von der Leyen, que Sánchez «no tiene un plan» sobre el gasto en Defensa. Además, criticó, que el jefe del Ejecutivo acuda al Consejo Euripeo con un Gobierno "dividido" en materia de Defensa. "A día de hoy, España tiene un presidente que acude al Consejo Europeo sin el respaldo de su Gobierno en el momento más trascendente de la legislatura española", ha asegurado. Un mensaje que coincide con la ruptura de la coalición en el Congreso, a causa de una moción del BNG sobre el plan de rearme de Europa, donde Sumar ha votado en contra.

Además, el presidente del PP ha alabado a la UE, quien a su juicio, "ha entendido el desafío al que se enfrenta" con los nuevos retos globales en defensa y seguridad, el Gobierno español no lo ha hecho y "va en dirección contraria" al resto de los socios comunitarios.