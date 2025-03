Feijóo exige a Sánchez que convoque el debate del Estado de la Nación

El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que convoque el debate del Estado de la Nación para que "retrate la soledad de un gobierno que ya no es tal y la soledad de un presidente zombie".

El líder de los populares ha formalizado tres exigencias al Ejecutivo ante el Comité Ejecutivo Nacional de su partido después de comprobar la pasada semana que el Gobierno no tiene intención de convocar elecciones anticipadas, a pesar de no contar con el apoyo de sus propios socios para llevar a cabo el aumento del gasto en Defensa, entre otras cuestiones. Según el análisis de Feijóo, Sánchez quiere "escapar de la democracia" y es por eso que no pulsa el botón rojo de adelanto electoral. "Más pronto que tarde nos encontraremos votando, aunque tenga miedo a la libertad y quiera escapar de la democracia", ha analizado.

Desde 2022 sin celebrarse

De las peticiones al Gobierno, Feijóo se ha centrado en el debate del Estado de la Nación, pero también ha pedido, como lleva haciendo en las últimas semanas, que el plan de Defensa de Sánchez pase por el Congreso de los Diputados y que presente los Presupuestos Generales del Estado en el Congreso porque "es su deber constitucional". Para estas dos exigencias, unidas a la convocatoria del debate del Estado de la Nación, implica una votación en el Congreso. Según el análisis de los populares es a lo que el Gobierno no se quiere someter. "Si no quiere que se vote, ese debate trascenderá al Congreso y la mayoría social recuperará la voz", ha asegurado el líder popular.

El debate del Estado de la Nación lleva desde 2022 sin celebrarse, esto es, en la pasada legislatura. Un foro que debería convocarse de manera anual y en el que el Gobierno hace una valoración de política nacional y el resto de partidos deben, o no, apoyar. "La debilidad de este Gobierno no puede ser la debilidad de nuestra democracia", ha subrayado el presidente del PP, que ha denunciado que para Sánchez es "prescindible la integridad, la palabra dada y el servicio público e incluso la democracia".

Sobre el plan de Defensa del Gobierno, Feijóo ha querido visibilizar de nuevo su rechazo a que pueda aprobarse sin el aval del Congreso. "Es evidente que España necesita un plan de Defensa, pero también necesita defender su democracia", ha advertido puesto que, según los populares, el plan de Defensa no puede anteponerse la democracia. "Nada puede justificar pasar por encima de los ciudadanos, sus derechos y nuestra propia democracia", ha explicado.

En su discurso, Feijóo ha querido advertir de que "la decadencia del Gobierno no puede derivar en la degradación de la democracia" y ha garantizado que el PP "no permitirá que su miedo a la verdad y la libertad la cambie por una España a la medida de una ambición personal".